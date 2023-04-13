Жданов розповів, як ворог намагається компенсувати непрофесіоналізм біля Бахмута та Кремінної
Останнім часом дедалі частіше лунають заяви про те, що у ворога величезні проблеми з боєприпасами. Проте аналітики ISW зауважують, що росіяни продовжують потужно гатити з артилерії.
Так, непрофесіоналізм військових вони намагаються компенсувати вогневими засобами. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
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Зосереджуватиметься на певних напрямках
Але тенденція потужних артилерійських обстрілів спостерігається здебільшого там, де вони зберігають наступальний потенціал – це Бахмут та Кремінна. На решті ділянок вони не можуть собі цього дозволити.
Я думаю, така ситуація спостерігатиметься надалі. Вони зосереджуватимуть зусилля на окремих напрямках, де зможуть, постачатимуть туди боєприпаси, щоб компенсувати недоліки власних сухопутних військ,
– акцентував військовий експерт.
Проти цього є засоби боротьби, та вони залежать не від нас. "Це постачання боєприпасів і збільшення кількості артилерійських систем у лавах Збройних Сил", – зазначив Жданов.
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Останні втрати ворога
- Воїни ЗСУ продовжують демонструвати окупантам, що, прийшовши на нашу землю, в ній вони й поляжуть. У За даними Генштабу, лишу за минулу добу ліквідовано 540 солдатів ворожої армії.
- Ба більше, від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло щонайменше 180 590 російських загарбників.
- "Друга армія світу" втрачає в Україні не лише особовий склад, а й чимало техніки. Впродовж 12 квітня наші військові перетворили на брухт 10 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 5 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 1 одиницю спеціальної техніки.