Жданов розповів, як ворог намагається компенсувати непрофесіоналізм біля Бахмута та Кремінної

Останнім часом дедалі частіше лунають заяви про те, що у ворога величезні проблеми з боєприпасами. Проте аналітики ISW зауважують, що росіяни продовжують потужно гатити з артилерії.

Так, непрофесіоналізм військових вони намагаються компенсувати вогневими засобами. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Зосереджуватиметься на певних напрямках

Але тенденція потужних артилерійських обстрілів спостерігається здебільшого там, де вони зберігають наступальний потенціал – це Бахмут та Кремінна. На решті ділянок вони не можуть собі цього дозволити.

Я думаю, така ситуація спостерігатиметься надалі. Вони зосереджуватимуть зусилля на окремих напрямках, де зможуть, постачатимуть туди боєприпаси, щоб компенсувати недоліки власних сухопутних військ,

– акцентував військовий експерт.

Проти цього є засоби боротьби, та вони залежать не від нас. "Це постачання боєприпасів і збільшення кількості артилерійських систем у лавах Збройних Сил", – зазначив Жданов.

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