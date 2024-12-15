Проводить розвідку боєм: до чого готується ворог в районі Гуляйполя

Ситуація у Запорізькій області останнім часом значно погіршилась. Росіяни активізували свої дії, зокрема, поблизу Гуляйполя.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що росіяни також проводять активну розвідку на Гуляйпільському напрямку. До слова, загарбники почали масово перекидати техніку з окупованого Криму на Запорізький напрямок.

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Завдають ударів по місту та околицях

"За минулу добу (станом на 15 грудня – 24 Канал) ворог значно активізував удари із застосуванням штурмової та армійської авіації. Він атакував місто Гуляйполе, а також населені пункти поблизу нього. Ворог завдав декілька десятків ударів некерованими авіаційними ракетами", – наголосив Волошин.

Крім того, росіяни продовжують на цій ділянці фронту підготовку до введення штурмових дій малими групами піхоти. Наразі вони проводять розвідку – авіаційну та інженерну – шляхів висування під час майбутніх штурмів.

Ситуація в районі Гуляйполя: дивіться на карті

Противник проводить розвідку боєм, намагаючись виявити вогневі засоби ЗСУ. Крім того, ворог поповнює боєкомплект і втрати особового складу, які він зазнав.

Він готується в певному майбутньому до ведення штурмових дій малими групами піхоти у складі до відділення – від 5 до 10 осіб,

– підкреслив Владислав Волошин.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вважає, що ворог намагається "роздути" загрозу, зокрема, у Запорізькій області, та переконати Захід у тому, що Кремль має серйозні наміри. Росіяни такий спосіб хочуть "торгувати" цією загрозою, щоб підвищити ставки.

До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що росіяни перекидають з Криму на Запоріжжя засоби, військову техніку та особовий склад. Надалі ворог, за його словами, може висунутись в район Великої Новосілки та Времівського плацдарму. Саме ці напрямки є найактуальнішими для противника і вони уявляють собою елементи Курахівсько-Покровського наступу.