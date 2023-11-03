Тривають серйозні артилерійські дуелі: чому росіяни спробували наступати біля Вугледара

Росіяни намагалися наступати у районі Вугледара й сформувати там напрямок для наступу. Однак Збройні Сили зупинили противника, завдавши ворогу тяжких втрат.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, настільки активною найближчим часом може бути ця ділянка фронту та які плани в окупантів.

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Запеклі бої

На Волноваському напрямку в росіян зараз стоїть завдання зайти в тил Мар'їнського угруповання. Окупанти не можуть видавити українські війська за Мар'їнку й відсунути лінію фронту від Донецька.

Мар'їнку утримує Курахівський гарнізон. Зараз в Курахове технічно можливо зайти тільки з півдня, тобто з боку Вугледара. Курахове підтримує і Мар'їнський, і Вугледарський гарнізон,

– мовив Світан.

Декілька днів на Вугледарському напрямку ведуться серйозні артилерійські дуелі. На цьому напрямку росіяни останнім часом активно застосовують 152-мм снаряди та ракети до "Градів". Ймовірно, до Росії надійшли або китайські, або північнокорейські боєприпаси.

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Російські загарбники намагаються рухатися з-під Вугледара в бік Курахового. Однак українські війська в контрбатарейній боротьбі зупиняють цей наступ, завдаючи ударів аж до Волновахи.

"У районі Волновахи збирався один з військових штабів Росії, які перебувають у цьому районі. Були передані координати ворожого штабу й по Волновасі ЗСУ завдали серйозного удару", – зазначив військовий експерт.

У тимчасово окупованій Волновасі вдень 3 листопада пролунав потужний вибух. Росіяни заявили про два влучання у будинок культури залізничників. Зазначимо, що там був російський штаб.

Наразі наступальні дії росіян призупинено, але вони однозначно продовжуватимуться. Як тільки окупанти переформуються, отримають нову порцію боєприпасів, то рухатимуться далі.

Яка мета російського наступу на Вугледарському напрямку: дивіться відео

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