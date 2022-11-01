"Сили є, але є й проблеми": Фейгін відповів, чи можливий переворот у Росії

В Росії можливий так званий "двірцевий переворот" серед еліт. Вони можуть скинути Путіна та поставити когось на його місце. Але від цього режим ніяк не зміниться.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, для реальної зміни режиму потрібна якась нова організація, яка б викристалізувалася на фоні військових поразок. Але такої взагалі зараз немає.

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Немає відповіді, кого приводити в Росії замість Путіна

Як наголошує Фейгін, тут можна припустити ідею, коли армія бере все у свої руки, припиняє війну та передає владу іншій політичній силі. Але знову-таки взагалі не зрозуміло, хто може стати наступниками Путіна та його посіпак.

Кого в Росії приводити замість КГБшників? Лібералів? Неможливо. Державників путніх нема. Вони всі "підстругані" під Путіна. Формувати щось нове? На це часу немає. Серйозних сил там серед патріотів немає. Шістка на шістці. Все, що вони хочуть – захопити Україну, заново створити СРСР та "слава Сталіну",

– наголошує Фейгін.

З такими ідеями нічого путнього взагалі не вийде. Хоч не варто відкидати, що хтось серед путінських посіпак спробує скинути російського диктатора. Для цього сили та можливості є. Але це буде той самий режим, який просто спробує примиритися із Заходом, завершити війну та послабити санкції. А з роками там можуть знову захотіти напасти на Україну.

Переворот всередині апарату можливий. Сили є, можливості є. Але це точно приведе до збереження системи. Умовно, заберуть Путіна і поставлять Мішустіна,

– наголосив Фейгін.

Перспектива буде лише тоді, коли нова організація з адекватними ідеями зможе сформуватися на тлі поразок армії. Тоді можна буде виплатити репарації Україні і паралельно почати все спочатку без імперських амбіцій та іншої маячні.

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Додамо, як раніше наголошував Фейгін, російський диктатор Путін заявляє про готовність переговорів з Україною через певних посередників. Він намагається організувати їх за допомогою Заходу. Однак такі ініціативи Путіна не мають великої підтримки.

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