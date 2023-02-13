Кожен крок лише погіршує ситуацію, – політолог про складну ситуацію роспропаганди

Російська політика та пропаганда опинилися в непростій ситуації. Кожен подальший крок робить становище ще складнішим. А сама Росія перебуває в "історичному тупику".

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, пересічні росіяни налякані, що Росія протистоїть усьому світу. А пропаганда намагається переконати, що все не так погано.

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Росія в "історичному тупику"

Як розповів Галлямов, розповіді про співпрацю з Еритреєю, КНДР чи Білоруссю не здатні компенсувати відчуття, що Росія пішла проти всього світу. Звісно, пропаганда намагається якось викручуватися. Так, вони позиціонують як союзника Китай, а тепер все частіше розповідають про співпрацю з країнами Латинської Америки та Африки.

Такі спроби намагаються відбити в росіян відчуття, що "весь світ проти нас". Адже це серйозно лякає місцевих людей. Вони розуміють, що у такій війні їм не перемогти.

Навіть найбільш "упороті" патріоти здогадуються, що виграти протистояння зі світом не вийде. Росія, з одного боку, тратить сили, щоб створити відчуття, ніби "весь світ не проти нас, а лише Захід". А, з іншого боку, розповідає, що проти них воює ледь не увесь світ на чолі з НАТО,

– зазначив Галлямов.

Росія перебуває в "історичному тупику" – Галлямов: дивіться відео

Російська політика та пропаганда перебувають в такій позиції, що не можуть покращити власне становище. Вони вичерпали власний запас можливих непоганих варіантів. Галлямов порівнює це з шаховим цугцвангом.

Кожен подальший крок, з одного боку в чомусь покращує ситуацію, а в чомусь – погіршує. Це і є матеріальне вираження терміну "історичний тупик". Цугцванг. Робиш крок – і він не стільки плюсів приносить, скільки мінусів. Або ж порівну. Десь так і виходить,

– зауважив Галлямов.

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