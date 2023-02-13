Кожен крок лише погіршує ситуацію, – політолог про складну ситуацію роспропаганди
Російська політика та пропаганда опинилися в непростій ситуації. Кожен подальший крок робить становище ще складнішим. А сама Росія перебуває в "історичному тупику".
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. За його словами, пересічні росіяни налякані, що Росія протистоїть усьому світу. А пропаганда намагається переконати, що все не так погано.
До теми Новий етап затяжної війни, як Путін хоче виснажити Захід: що західні ЗМІ пишуть про Україну
Росія в "історичному тупику"
Як розповів Галлямов, розповіді про співпрацю з Еритреєю, КНДР чи Білоруссю не здатні компенсувати відчуття, що Росія пішла проти всього світу. Звісно, пропаганда намагається якось викручуватися. Так, вони позиціонують як союзника Китай, а тепер все частіше розповідають про співпрацю з країнами Латинської Америки та Африки.
Такі спроби намагаються відбити в росіян відчуття, що "весь світ проти нас". Адже це серйозно лякає місцевих людей. Вони розуміють, що у такій війні їм не перемогти.
Навіть найбільш "упороті" патріоти здогадуються, що виграти протистояння зі світом не вийде. Росія, з одного боку, тратить сили, щоб створити відчуття, ніби "весь світ не проти нас, а лише Захід". А, з іншого боку, розповідає, що проти них воює ледь не увесь світ на чолі з НАТО,
– зазначив Галлямов.
Росія перебуває в "історичному тупику" – Галлямов: дивіться відео
Російська політика та пропаганда перебувають в такій позиції, що не можуть покращити власне становище. Вони вичерпали власний запас можливих непоганих варіантів. Галлямов порівнює це з шаховим цугцвангом.
Кожен подальший крок, з одного боку в чомусь покращує ситуацію, а в чомусь – погіршує. Це і є матеріальне вираження терміну "історичний тупик". Цугцванг. Робиш крок – і він не стільки плюсів приносить, скільки мінусів. Або ж порівну. Десь так і виходить,
– зауважив Галлямов.
Яка є інформація про стан здоров'я Путіна: коротко
- Як зазначив Галлямов, ЗСУ завдали потужний удар по іміджу "вічного переможця" Путіна. Він поступово втрачає власний образ всесильного, якому не варто чинити спротив.
- Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що онкологія впливає на працездатність Путіна. Він нібито невиліковно хворий, як і все російське суспільство.
- Також голова української розвідки Кирило Буданов публічно заявив, що Путін хворий на рак.