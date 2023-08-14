"Вежі Кремля" починають будувати Росію без Путіна: за якої умови можливий новий заколот

Політика Владіміра Путіна задовольняє все менше людей у Росії, а тому може початись новий заколот. Але цього разу бунт, імовірно, матиме серйозніші наслідки, ніж 24 червня.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, що все залежить від того, чи об'єднаються невдоволені російські військові з вагнерівцями. Над цим уже працюють "еліти".

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"Насправді треба ідея, яка об'єднає невдоволених російських військових, вагнерівців. Доки є протистояння, вони навряд чи готові іти на певний союз", – зазначив Ус.

Так, ультраправим російським патріотам не до вподоби ПВК "Вагнера", яка замість "служити батьківщині" заробляє десь у країнах Африки. Але "вежі Кремля" вже шукають те, що могло б об'єднати ці сили.

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"Те, що ми всі з вами бачили, було демоверсією. Пригожин зупинився, бо не знав, що робити далі. З ним можуть працювати "вежі Кремля", які вже починають будувати Росію без Путіна", – констатував Ус.

Це не буде революція саме громадян Росії – мова про об'єднання інтересів окремих "веж Кремля", які прагнуть зберегти свої статки. Водночас результатом такого перевороту може стати розпад країни-агресорки.

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