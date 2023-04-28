Усе падає та погіршується: опозиціонер оцінив готовність Росії вести тривалу війну

Видання The Washington Post з посиланням на витік документів з Пентагону повідомляє, що Росія ще щонайменше рік зможе фінансувати війну проти України. Однак насправді ситуація тут дещо інша, ніж здається.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, до цієї інформації потрібно критично ставитися. Адже вже видно, що в Росії урізають різну "соціалку", а деякі офіційні особи натякають про подальші складні часи.

До теми Росії вистачить грошей ще на рік війни, попри діючі санкції, – Washington Post

Звісно, в Росії не сталося різкого обвалу економіки. Але триває невпинне падіння усього: від доходів – до рівня життя. Все поступово падає та погіршується.

Що найстрашніше для російської економіки – взагалі незрозуміло, звідки брати нові джерела доходу. Так, вони продають Китаю та Індії нафту за низькими цінами. Але це не порівняти з тим обсягом торгівлі, який був з Європою. Найбільша проблема російської економіки – незрозуміло, звідки брати гроші у майбутньому,

– зазначив Накі.

Чи зможе Росія надалі фінансувати війну

Як наголосив Накі, Росія матиме певні кошти, щоб фінансувати бойові дії і в наступному році, і далі. Однак тут головне питання – на яку саме війну в Росії будуть гроші. Адже ситуація надзвичайно багатоскладова.

Захід поступово збільшує обмеження, за якими Росія зіштовхується зі ще більшими проблемами щодо постачання різних запчастин для військової техніки. Хоча особливо обурливо, що окупанти досі мають таку можливість.

Варто згадати і про те, що Росія почала розконсервовувати танки Т-54 та Т-55. Це не означає, що в окупантів немає сучасніших танків. Такі старі версії значно легше відновити, адже там не потрібно величезної кількості ресурсів та запчастин на відновлення.

Однак це свідчить, що в Росії все ж є проблеми з доступом до технологій та різних комплектуючих. Хоч вони і мають змогу перейти на простіші зразки озброєння.

Тут різні судження в фінансовому плані на кшталт "скільки грошей у них буде на війну" – не зовсім коректні. Видатки на війну будуть зростати, але на все інше будуть скорочуватися. Це битиме по людях. А ключове – коли на силовиків закінчаться гроші. Зазвичай в такі моменти починаються проблеми для режимів,

– зауважив Накі.

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Не варто забувати, що ніхто достеменно не знає, які саме можливості має Росія. Вони вже навіть почали закривати "намальовану" статистику. А які ресурси є в тому ж Фонді національного добробуту – ніхто не знає. Можливо, він взагалі пустий.

Проблеми комплексні. І передбачити, на скільки часу вистачить грошей – неможливо. Як ці розрахунки взагалі робляться. Дивляться, скільки Росія витратила за період часу. Беруть умовну кількість грошей, які мали б бути в Росії. І це все ділиться на роки,

– розповів Накі.

Україна готується до контрнаступу: коротко