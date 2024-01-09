Реальність відрізняється від ТБ: росіяни мерзнуть і відмовляються від пропаганди
Населення Росії дедалі менше довіряє державному телебаченню. Висвітлення ситуації суттєво відрізняється від реального стану речей у країні-агресорці.
Російський опозиційний політик Володимир Мілов з посиланням на центр вивчення суспільної думки сказав 24 Каналу, що натепер лише 26% населення вважають об'єктивним російське телебачення. До прикладу, 2016 року таких було 46%.
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"Розрив між тим, що розповідає зомбоящик, і тим, що відбувається в реальності, збільшується з кожним днем. Люди помічатимуть це", – констатував Мілов.
За його словами, якщо прибрати з опитування людей старше 60 років, то результати були б ще нижчими. Серед молоді лише 5–10% довіряють російському телебаченню.
У Росії більшає проблем
Після пожежі на підстанції в Москві жителі столиці залишились без електрики й опалення. Їм довелося зігріватись підручними засобами, наприклад багаттям на подвір'ї.
Крім того, через корупційні схеми на російських теплотрасах постійно стаються прориви. Місцева влада демонструє абсолютну безпомічність.
Таких найрозмаїтіших катастроф буде дедалі більше – не тільки в енергопостачанні, а й в авіації. Думаю, найближчим часом ми почуємо багато поганих новин із цієї сфери також,
– зазначив Мілов.
Важка ситуація в російську авіапарку передусім пов'язана із санкціями. Країна-агресорка відрізана від західних технологій і запчастин.
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