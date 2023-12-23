У Росії це робиться дуже просто: хто в Кремлі відповідає за ліквідацію впливових громадян
У Росії діє репресивна машина радянського зразка, змінилась лише її назва – замість КДБ тепер ФСБ. Ключовим елементом системи залишається колишній директор ФСБ і чинний секретар ради безпеки Ніколай Патрушев.
Саме він відповідає за ліквідацію впливових громадян у країні-агресорці, сказав 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше у WSJ опублікували розслідування про причетність Патрушева до організації вбивства Євгенія Пригожина.
До теми Патрушев – це саме про війну: який його вплив у нинішній Росії
"За кордоном довелось би усунути Пригожина більш філігранно, а в Росії нащо паритись? Це все своє. Навіщо там видумувати якусь складну схему – просто підірвали літак", – констатував Фейгін.Зверніть увагу! Очільник ПВК "Вагнера" розбився на власному літаку 23 серпня – через два місяці після заколоту в Росії. Як з'ясували розслідувачі, до вибуху призвела підкладена бомба під крилом літака.
Патрушев і команда досягли мети
Убивством "кухаря Путіна" російська репресивна машина досягнула головної мети – усунула пряму загрозу перевороту. Крім Пригожина, наразі ніхто не зможе повторити його "марш справедливості".
Крім того, це був сигнал для силової еліти, що з нею буде те саме, якщо спробує навіть не те що підняти заколот – висловити хоч якесь незадоволення основною лінією.
Безумовно, цей сигнал почули. Говорити про те, що хтось захоче ще експериментувати з таким, ну, навряд чи. Ніхто не хоче вибухнути в літаку від бомби під крилом,
– переконаний Фейгін.
З Патрушевим розплатились заздалегідь
Усе, що можна було отримати від системи, сім'я Патрушева отримала. Він має багатомільярдні статки й курує роботу ФСБ як секретар ради безпеки, його син – міністр сільгоспу.
Тож Патрушеву нема на що жалітись, щоб рубати гілку, на якій сидить.
Усувати Путіна, брати участь у змові проти нього – тепер для цього жодних передумов ми не бачимо. Система зміцнюється завдяки Патрушеву, тому навіщо йому руйнувати те, над чим він так активно працює?
– риторично запитав Фейгін.
Попри це, Патрушева називають одним з наступників Путіна: основне
- На тлі дедалі більших сумнівів у дієздатності російського президента в публічному просторі стає помітнішим секретар ради безпеки. Ба більше, Патрушев часом коментує політичний та економічний процеси в Росії, чого раніше не робив.
- Одна з його промов нагадувала некролог Путіну. Патрушев говорив про нього в минулому часі й був одягнений у все чорне. Крім того, це було саме тоді, коли з'явився вкид про "смерть" диктатора.
- До речі, якось Патрушев виступив на тлі карти Росії, де з окупованих територій було зображено лише Крим. За таке в країні-агресорці може загрожувати ув'язнення.