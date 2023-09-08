Путін починає зачищати генералів: чи можуть вони скинути диктатора
У Росії час від часу затримують різних високопоставлених військових. Нещодавно там піймали на хабарі колишнього командира армії ППО, яка мала б захищати Москву Костянтина Огієнка. Причини затримання можуть бути різними.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що корупція – це стрижень, сенс та ціль нинішньої системи в Росії.
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Представники режиму вважають країну-агресорку своєю. Тому не цураються наживатися на всьому.
Крадуть всі. Або принаймні стараються красти усі посадові особи. Це відбувається і в силових структурах, і в армії тощо. Це – доктрина. Командно-розпилювальний підхід застосовують у міністерствах, регіонах, містах,
– зауважив Гудков.
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Путін може "зачищати" генералів
Як наголосив Гудков, арешт російського генерала Огієнка може бути звичайною боротьбою кланів або ж підготовкою Путіна до зачистки серед військових, яких він вважає небезпечними.
В мене враження, що Путін потихеньку підбирається до генералів. Він вважає їх небезпечними та думає, що вони здатні на певні дії. Тому зараз готує морально-психологічний ґрунт до зачистки генералів,
– розповів Гудков.
Очевидно, що диктатор хоче звинуватити у провалі у війні в Україні російське військове командування. Однак генералітет може першим вжити певні заходи в цьому напрямку і, як вважає Гудков, звинуватити самого Путіна.
Ситуація в Росії: коротко
- Повномасштабна війна в Україні триває вже більш ніж півтора року. За цей час в Росії почастішала кількість різних вибухів.
- До прикладу, в Брянську вже вдруге за добу палало на заводі мікроелектроніки "Кремній Ел". Там розповідали про атаку безпілотників.
- Українські військові вже знищили 267 540 російських загарбників. Також окупанти втратили 4529 танків, 8726 бойових броньованих машин, 5753 артилерійських систем, 754 РСЗВ, 507 засобів ППО тощо.