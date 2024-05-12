Путін перестав довіряти, – Романова пояснила, що на це вказує
Диктатор Владімір Путін вже нікого не потребує. Він переконаний, що самотужки прекрасно з усім справляється.
Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що останні події свідчать, що Путін взагалі не звертає ні на кого увагу. І робить те, що собі надумав в голові.
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Путін нікому не довіряє
Як наголосила Романова, так звана "інавгурація" та парад до "дня пабєди" засвідчив, що Путін взагалі нікого не слухається.
Гляньте, яке кіно знімали про Путіна перед інавгурацію. Там він ходив по Кремлю, дивився на картини, сидів в кабінеті. Що він кабінет ніколи не бачив цей? Картини не бачив? В мене лише одне припущення. Що замовник – він. Він каже режисерам, як знімати і що знімати,
– сказала Романова.
Промова Путіна на параді також була максимально абсурдною. Він переконував, що союзники не допомагали СРСР близько 3 років, хоча цього взагалі не було. Також там знову лунали ядерні погрози.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 11 травня Росія втратила понад 481 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 7449 танків, 14353 бойових броньованих машин, 12442 артилерійських систем, 1064 РСЗВ, 796 засобів ППО, 349 літаків, 325 гелікоптерів тощо.
- В ніч на 11 травня у Бєлгородській області було неспокійно. Там повідомляли про дронову загрозу і навіть про ракетний удар.
- Раніше Путін доручив посіпакам провести навчання із нестратегічною ядерною зброєю. Диктатор виправдовується, що це відповідь на "провокативні заяви та погрози з боку західних політиків".