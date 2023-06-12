Тепер боїться всього: Путін виявився найкращим іноагентом і сам зруйнував Росію

12 червня 2023, 22:23
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Диктатор Владімір Путін зробив все можливе, щоб суттєво послабити Росію. Це вигідно і Заходу, і Китаю.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, Путін є найкращим "агентом" і для Заходу, і для Китаю.

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Путін знищив Росію

Своїми діями диктатор загнав Росію в яму. Ця ситуація вигідна багатьом впливовим країнам світу. Також він зараз буквально всього боїться, адже його ненавидять у всьому світі.

Найкращим "агентом" Заходу і Китаю є Путін. Ніхто і ніколи не зміг так зруйнувати Росію. Все, що робить Путін, відповідає інтересами Китаю та державам західного світу. Росія вважала себе наддержавою. А їй показали її місце,
– зазначив Жирнов.

В економічному плані Росія є карликом. Вони виробляють близько 2 – 3% ВВП, що взагалі не зрівняється зі США, Європою чи Китаєм. За роки правління диктатор зробив Росію сировинним придатком, який сильно залежний від імпорту товарів широкого вжитку із Заходу та Китаю.

Зверніть увагу! Багато аналітиків схиляються до того, що наступником Путіна може стати прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін. Однак ще є щонайменше дві неочевидні людини, які можуть прийти після диктатора.

Дивіться розмову з Сергієм Жирновим на ютубі 24 Каналу

Втрати Росії у війні проти України: коротко

  • Росія суттєво ослабилася у військовому плані через повномасштабну війну проти України. Окупанти втратили величезну кількість особового складу та техніки.
  • Станом на 12 червня українські військові знищили понад 216 180 російських окупантів
  • Також Росія втратила 3931 танк, 7636 бойових броньованих машин, 3746 артилерійських систем, 601 РСЗВ, 362 засоби ППО, 314 літаків, 299 гелікоптерів тощо.
Автор: Петро Синєокий