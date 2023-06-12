Тепер боїться всього: Путін виявився найкращим іноагентом і сам зруйнував Росію

Диктатор Владімір Путін зробив все можливе, щоб суттєво послабити Росію. Це вигідно і Заходу, і Китаю.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, Путін є найкращим "агентом" і для Заходу, і для Китаю.

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Путін знищив Росію

Своїми діями диктатор загнав Росію в яму. Ця ситуація вигідна багатьом впливовим країнам світу. Також він зараз буквально всього боїться, адже його ненавидять у всьому світі.

Найкращим "агентом" Заходу і Китаю є Путін. Ніхто і ніколи не зміг так зруйнувати Росію. Все, що робить Путін, відповідає інтересами Китаю та державам західного світу. Росія вважала себе наддержавою. А їй показали її місце,

– зазначив Жирнов.

В економічному плані Росія є карликом. Вони виробляють близько 2 – 3% ВВП, що взагалі не зрівняється зі США, Європою чи Китаєм. За роки правління диктатор зробив Росію сировинним придатком, який сильно залежний від імпорту товарів широкого вжитку із Заходу та Китаю.

Багато аналітиків схиляються до того, що наступником Путіна може стати прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін. Однак ще є щонайменше дві неочевидні людини , які можуть прийти після диктатора.

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