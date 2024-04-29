Тижня цілком достатньо: хто в Росії може усунути Путіна

У Росії є різні угруповання, які борються між собою за фінансові потоки. Деякі з цих груп цілком могли б скинути Владіміра Путіна, якби цього захотіли.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що до цих угруповань належать різні чиновники, силовики, фсбшники тощо. Зараз у них йде боротьба за фінансові потоки, за адміністративне управління та зони впливу.

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Достатньо навіть тижня

Як наголосила Курносова, рано чи пізно усі ці угруповання сядуть в тюрму. Єдиний шанс для них вижити – здати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаагу. Тоді вони мають шанс вижити. Але це стосується тих, хто не замазав руки в крові.

У Росії є угруповання, які здатні захопити Путіна. Але важливо, щоб вони мали доступ до особистих охоронців диктатора.

Будь-яка група всередині силовиків може це зробити. Головне, щоб туди входила певна кількість представників ФСО. Вони займаються охороною Путіна. Цілком можна просто сісти у вертоліт, а він полетить до Гааги. Способи завжди є. Тижня цілком достатньо, щоб щось таке зробити,

– вважає Курносова.

Ситуація в Росії: коротко