Тижня цілком достатньо: хто в Росії може усунути Путіна
У Росії є різні угруповання, які борються між собою за фінансові потоки. Деякі з цих груп цілком могли б скинути Владіміра Путіна, якби цього захотіли.
Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що до цих угруповань належать різні чиновники, силовики, фсбшники тощо. Зараз у них йде боротьба за фінансові потоки, за адміністративне управління та зони впливу.
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Достатньо навіть тижня
Як наголосила Курносова, рано чи пізно усі ці угруповання сядуть в тюрму. Єдиний шанс для них вижити – здати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаагу. Тоді вони мають шанс вижити. Але це стосується тих, хто не замазав руки в крові.
У Росії є угруповання, які здатні захопити Путіна. Але важливо, щоб вони мали доступ до особистих охоронців диктатора.
Будь-яка група всередині силовиків може це зробити. Головне, щоб туди входила певна кількість представників ФСО. Вони займаються охороною Путіна. Цілком можна просто сісти у вертоліт, а він полетить до Гааги. Способи завжди є. Тижня цілком достатньо, щоб щось таке зробити,
– вважає Курносова.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 467 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7285 ворожих танків, 14007 бойових броньованих машин, 11985 артилерійських систем, 1051 РСЗВ, 778 засобів ППО, 348 літаків тощо.
- Росія будує новий аеродром в Бєлгородській області, який буде розташований за 75 кілометрів від кордону з Україною. Він буде приблизно за 9 кілометрів від Олексіївки – військового логістичного центру в регіоні.
- У ніч на 28 квітня в Росії знову бідкалися через атаки безпілотників. Цього разу там розповідали, що були удари по нафтобазі у Калузькій області.