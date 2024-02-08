Росія почала міняти нафту на банани з Індії: для чого вигадала таку схему
Росія збирається закуповувати в Індії банани. Так вони намагаються хоча б якось "витягнути" власні гроші, які там "застрягли".
Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що Індія ще з початку повномасштабної війни купила багато російської нафти. Але компанії країни-агресорки не мають змоги приймати оплату в доларах або євро.
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Тому на рахунках компаній накопичилися величезні суми в індійських рупіях. І Росія донедавна не розуміла, як їх витрачати.
Тепер будуть банани
Як наголосив Ліпсіц, Індія також не давала виводити ці гроші до Росії або ж продавати її на російському ринку. Тому Кремль панічно намагався зробити хоч щось, аби вивести звідти гроші.
Індія запропонувала інвестувати російські рупії назад в економіку Індії. Росія намагалася знайти натуральний продукт, який можна було б привезти. От вибрали і банани. Була також історія з яйцями. Хотіли яйця возити з Індії. Я ще здивувався, яка тут транспортна схема буде,
– сказав Ліпсіц.
Так Росія поступово рухається до минулого і вводить систему бартеру. Там буквально почали міняти нафту на індійські банани.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 392 тисячі особового складу. До прикладу, лише за 7 лютого ця цифра зросла на 910 окупантів.
- Також Росія втратила 6383 танків, 11899 бойових броньованих машин, 9411 артилерійських систем, 980 РСЗВ, 666 засобів ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, 7191 безпілотник оперативно-тактичного рівня тощо.
- Єврокомісія вимагає узгодженого плану від інших представників ЄС щодо протидії продажу товарів росіянам. Адже вони використовують їх для продовження воєнних дій.