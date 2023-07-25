Це інвестиція в громадянську війну: в Росії дозволили створювати воєнізовані кампанії

Російська держдума дозволила главам регіонів створювати воєнізовані формування для охорони громадського порядку. Однак зрозуміло, що це може обернутися зовсім іншим для окупантів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, таке цікаве рішення варто сприймати як інвестицію у майбутню громадянську війну в Росії.

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Чому в Росії ухвалили таке рішення

На думку Шейтельмана, таке рішення стало наслідків невдалої спроби перевороту від власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина. З точки зору режиму було б непогано, якби регіони мали власні воєнізовані формування і могли б протистояти умовним повстанцям.

От станеться знову повстання. Путін знову завмре і перестане видавати накази. І треба буде, щоб губернатори самі боролися з військовими підрозділами, які підуть на Москву. Такі ось наміри російської влади,

– зауважив Шейтельман.

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Утім, чим більше в Росії з'явиться різних формувань, які не будуть підпорядковуватися центральній владі та не будуть пов'язані між собою, тим краще для України. Це – хороший внесок у майбутню "смуту" в країні-агресорці.

Втрати Росії у війні проти України: коротко