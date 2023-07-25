Це інвестиція в громадянську війну: в Росії дозволили створювати воєнізовані кампанії
Російська держдума дозволила главам регіонів створювати воєнізовані формування для охорони громадського порядку. Однак зрозуміло, що це може обернутися зовсім іншим для окупантів.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, таке цікаве рішення варто сприймати як інвестицію у майбутню громадянську війну в Росії.
Дивіться також Місія – померти за еліту: чому в Кремлі хочуть утилізувати в окопах максимум росіян
Чому в Росії ухвалили таке рішення
На думку Шейтельмана, таке рішення стало наслідків невдалої спроби перевороту від власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина. З точки зору режиму було б непогано, якби регіони мали власні воєнізовані формування і могли б протистояти умовним повстанцям.
От станеться знову повстання. Путін знову завмре і перестане видавати накази. І треба буде, щоб губернатори самі боролися з військовими підрозділами, які підуть на Москву. Такі ось наміри російської влади,
– зауважив Шейтельман.
До теми – дивіться розмову з Михайлом Шейтельманом на ютубі 24 Каналу
Утім, чим більше в Росії з'явиться різних формувань, які не будуть підпорядковуватися центральній владі та не будуть пов'язані між собою, тим краще для України. Це – хороший внесок у майбутню "смуту" в країні-агресорці.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Російські окупанти зазнали колосальних втрат з початку повномасштабного вторгнення. Воно розпочалося 24 лютого 2022 року.
- З цього часу українські військові знищили 243 220 російських загарбників. Росія також втратила 4174 танків, 8131 бойових броньованих машин, 4705 артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню, 454 засоби ППО, 315 літаків, 3977 безпілотників оперативно-тактичного рівня тощо.
- Крім того, 25 липня стало відомо, що українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52. Сталося це на Донбасі.