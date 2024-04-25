Війна б'є по всіх: які проблеми виникли в міноборони Росії

В Росії відправили у СІЗО заступника міністра оборони через підозри у корупції. Навряд чи при цьому якось постраждає сам глава міноборони Сєргєй Шойгу.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що поки варто дочекатися деталей щодо справи заступника міністра оборони Росії.

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Війна б'є по Росії

Як наголосив Тизенгаузен, якщо Кремль взявся за тамтешніх генералів, тоді це все вдарить по Шойгу. Але якщо це звичайні "бізнес-розборки" між міноборони та ФСБ, то нічого страшного для Шойгу не буде. На місце заступника міністра оборони Тімура Іванова призначать іншу компромісну фігуру.

Війна "розкачує" всі інституції. Можливо, на екрані в Соловйова не видно цього процесу, але всередині вони є. і так чи інакше колись там станеться каскадний обвал. Тут перегріта економіка. Там вибивають "великого брата" чи домовляються з ним. Від'їзд мільйонів росіян також впливає на економіку,

– сказав Тизенгаузен.

Цілком може бути, що з часом ціна на нафту обвалиться. Росія явно буде до цього не готова.

Сценаріїв може бути багато, але суть – одна. Поки весь світ йде вперед та розвивається, Росія через санкції та зацикленість на війну поступово рухається назад. Це матиме свої наслідки.

Через який час російська нафта може стати неконкурентоздатною по цілі. Бо вартість видобування буде збільшуватися. А Росія теж живе завдяки цій нафті,

– зауважив Тизенгаузен.

Ситуація в Росії: коротко