"Путін думає про це щодня": через що параноїть диктатор

Диктатор Владімір Путін хоче, щоб його сприймали як "сильного лідера". У нього є свої страхи, які він явно хоче приховати.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що вже лунало багато інформації про страхи Путіна. Звісно, що її ніяк підтвердити не можна. Але є підстави стверджувати, що диктатор багато чого боїться.

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Чого боїться Путін

Як наголосила Романова, значна частина світу була б не проти, якби з Путіним щось сталося. В таких умовах зрозуміло, що диктатор буде боятися за своє життя.

Якщо у вас параноя, то це не означає, що за вами не стежать. Впевнена, що він краще за нас знає історію зі знищенням Насралли з "Хезболли", коли його розбомбили прямо в бункері. Хтось цілком може дотягнутися і до Путіна. Думаю, що він думає про це кожного дня,

– зауважила Романова.

На її думку, якщо спецслужби Ізраїлю змогли дістати надзвичайно захищеного терориста, то й до Путіна цілком реально дотягнутися. Очевидно, що він боїться такого розвитку подій.

Росія любить розповідати про величезну кількість "червоних ліній", які насправді мало що означають. У виданні The Hill припустили, що насправді диктатор Путін має лише одну "червону лінію". Це стосується конкретно військ НАТО.