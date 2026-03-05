Заплатять велику ціну, – аналітик назвав умови падіння режиму Путіна

Падіння режиму Путіна не станеться просто через одну причину. У них наростає комплекс різних проблем, які зрештою вистрелять. І тут багато що залежить від США.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів 24 Каналу, що Трамп та його команда мислять категоріями "угод". В цьому є сенс, враховуючи, що класична дипломатія поки що не досягнула врегулювання війни в Україні. Та зрештою є сподівання, що вони оберуть єдиний правильний підхід – тиск на Росію, який зрештою приведе до того, що ворог буде змушений зупинитися.

Що змусить Росію припинити війну?

Іноді люди порівнюють війну в Афганістані з війною в Україні за кількістю втрат. Тоді матері військових, які загинули в Афганістані, змогли натиснути зсередини на систему. І війну таки припинили. Але не варто забувати, що все це сталося фактично наприкінці СРСР, коли тамтешня економіка погано функціонувала внаслідок політики президента США Рональда Рейгана.

У випадку з теперішньою Росією це так не працює. Диктатор Путін все ж здатен втримувати ситуацію, тримаючи під контролем місцеве населення. У них немає ГУЛАГів, але ФСБ вміє тиснути на росіян.

Люди бояться і мовчать. Але здатність приймати втрати не безмежна. Зрештою Росія швидко розпадеться, якщо продовжить йти шляхом таких втрат. Там розповідають, що Росія нібито дуже сильна. Але це блеф. Україна продовжить тримати оборону. Зрештою Росія або відступить, або зупиниться,

– зазначив Милованов.

Росія ще заплатить величезну ціну за ту величезну кількість поранених та вбитих власних громадян. Після закінчення війни усі ці персонажі вернуться додому. І там почнеться катастрофа.

Багато організовані злочинності з'явилося після повернення з Афганістану військових. Саме з цього середовища в 1990-х роках сформувалася російська мафія, яка черпала кадри звідти. Зараз ситуація буде в 100 разів гіршою,

– сказав Милованов.

Які втрати Росії на війні?