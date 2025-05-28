Політолог назвав єдину інституцію в Росії, яка становить загрозу для Путіна

Інколи серед західних ЗМІ лунають думки, що розвалити режим Путіна цілком можуть тамтешні олігархи та інші представники еліт. Але це не та сила, яка загрожує диктатору.

Про це 24 Каналу розповів політолог Сергій Постернак. За його словами, всередині путінської ієрархії трапляються різні конфлікти. Але ні до чого катастрофічного для режиму вони не приводять.

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Хто дійсно загрожує Путіну

Як наголосив Постернак, свого часу було багато повідомлень про конфлікт між главою Чечні Рамзаном Кадировим та наближеного до Путіна олігарха Сулеймана Керімова. Тоді навіть йшлося про можливу "кровну помсту". Але все це звичайні міжкланові розбірки.

Я б не говорив, що всередині еліт є системне непорозуміння, яке здатне перерости у щось серйозне. Там стаються локальні міжкланові розбірки, які, як правило, впливають лише на місце всередині путінської ієрархії. Впевнений, що кожен серед путінських чиновників та олігархів змагається за місце перед Путіним,

– сказав Постернак.

Єдина сила, яка здатна демонтувати путінський режим – це його власна армія, якщо за певних умов вона піде проти Кремля. Саме тому Путін боїться миру. Адже тоді сотні тисяч окупантів, які вміють користуватися зброєю, повернуться в цивільне життя.

Ось був пригожинський бунт. З того часу Путін зробив роботу над помилками. Про це свідчить і призначення керівником сухопутних військ Росії генерала-м'ясника, який "відзначився" при страшному штурмі Маріуполя,

– зазначив Постернак.

Додамо, нещодавно у Службі зовнішньої розвідки України розповіли, що відбувається за лаштунками Кремля. Є теми, про які російському диктатору бояться говорити.