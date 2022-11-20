Може бути і переворот, і падіння федеральної влади, – Яковенко описав ситуацію в Росії

Подальше звільнення тимчасово окупованих територій від загарбників похитне режим Путіна. В Росії вже є передумови до повномасштабної смути.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, чим більше територій Збройні Сили України почнуть звільняти – тим гірша ситуація буде для режиму Путіна.

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На його думку, вже після звільнення Донбасу або Криму в Росії почнеться повномасштабна смута. Це – сакральні території для Кремля.

Є ймовірність, що після деокупації Донбасу або Криму зміниться ситуація в Росії. І піде вже повномасштабна смута. Передвісники цього вже є. До прикладу, оце все самозванство з кадировщиною та пригожинщиною, яке відтворює ситуації 16 – 17 століття,

– зазначив Яковенко.

Загроза перевороту в Росії наростає

Як наголошує Яковенко, у Путіна є конфлікт з військовими. Російська армія та генералітет були проти війни. Це можна відстежити за заявами колишніх співробітників генштабу. Однак Путін зламав всіх через коліно та змусив воювати.

Тепер, коли війна поступово програється, тріщина між Путіним та армією наростає. На нижньому рівні також є ненависть серед мобілізованих, яким держава не може дати нормальне екіпірування. Це може з часом привести до того, що російські солдати просто почнуть кидати свої позиції.

"Може бути переворот, адже його оточення та бізнесмени багато чого втратили. Вони вже не мають колишнього способу життя завдяки авантюрі одного ідіота. Питання – наскільки у них є бажання врятуватися та пересилити страх перед Путіним. Я не готовий сказати, коли це буде. Але це буде. Може бути і переворот, і простий обвал федеральної влади, коли вона перестане контролювати силовиків. Тоді на сцену вийдуть самозванці типу Кадирова чи Пригожина", – вважає Яковенко.

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Нагадаємо, 9 листопада командувач окупаційними військами в Україні Сєргєй Суровікін заявив, що їхня армія вимушено покидає Херсон. Вони переправили війська на лівий берег на Херсонщині.

Тоді Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі підтвердив, що США фіксують ознаки відступу окупантів від Херсона. Однак він попередив, що це може тривати кілька тижнів. Хоча росіяни втекли значно швидше.

Вже 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон. Місцеві жителі кілька днів святкували на центральній площі звільнення міста від окупантів.