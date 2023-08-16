"Європейські трансгендери і біомеханоїди": кого ще в істериці вигадали політики Росії
Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін офіційно заявив, що Захід хоче замінити людей "трансгендерами і біомеханоїдами". Це не перша абсолютно дика заява від впливових осіб країни-агресорки.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що та "каша", яка відбувається в головах Путіна та його оточенні має стати темою для серйозного дослідження. Вони постійно генерують абсолютно відбиті заяви, які не мають нічого спільного зі здоровим глуздом.
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Все це – російські фашистські казки
Як нагадав Яковенко, свого часу голова адміністрації президента Росії Антон Вайно видав "наукову статтю" про гіпотетичний прилад нооскоп. Виявляється, що цей гаджет може керувати майбутнім. І ця людина спокійно собі очолює впливовий орган в Росії.
Крім того, в Росії постійно існували різні "маги та чародії", які здатні "проникати у свідомість людей". Свого часу один з російських генералів, який служив у федеральній службі охорони Росії, заявляв, що зайшов у свідомість колишньої держсекретарки США Мадлен Олбрайт.
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Там він побачив, що американці хочуть забрати в Росії Сибір. Про це написали в російській урядовій газеті
Насправді на виступах Патрушева також неодноразово звучали такі речі. Словом, все це – російські фашистські казки, які постійно поширюють носії влади, зокрема й з ключових силових відомств,
– зауважив Яковенко.
Ситуація в Росії: коротко
- Росія вже давно живе в певній "альтернативній реальності". Там упродовж багатьох промивали мізки громадян і постійно переписували історію на свою користь.
- З початку повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року, Росія втратила колосальну кількість особового складу та військової техніки. Так, станом на 16 серпня українські військові знищили 255 570 загарбників.
- Крім того, Росія втратила 4324 танки, 8380 бойових броньованих машин, 5152 артилерійських систем, 714 РСЗВ, 485 засобів ППО тощо.