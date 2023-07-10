Серіал "Пригожин та Путін" продовжується, – Жданов пояснив, що відбувається в Росії

Спроба заколоту від власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина похитнула позиції диктатора Владіміра Путіна. Ситуація в Росії розхитуватиметься все більше.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, ситуація в Росії ставатиме все нестабільнішою.

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Про це, зокрема, свідчить заява представника легіону "Свобода Росії" Цезаря. Він анонсував нові рейди на територію країни-агресорки.

"Серіал" про Пригожина та Путіна продовжується

Як наголосив Жданов, спроба заколоту від Пригожина також суттєво вплинула на стабільність в Росії. Вже з'явилася інформація про можливе звільнення Валерія Герасимова з посади командувача окупаційними військами в Україні. А це була одна з вимог Пригожина.

Це – серйозний крок. Це свідчить, що Путін почав програвати. Пам'ятаєте вимоги Пригожина? Зняти Шойгу та Герасимова. І ось останнього нібито звільнили. Це показує, що Пригожин перемагає. Принаймні не програє,

– вважає Жданов.

Жданов прокоментував ситуацію в Росії: дивіться відео

Якщо Герасимова таки усунули з посади, то це добра новина для України. Такі зміни в командуванні часто спричиняють певний деструктив та дестабілізацію в системі управління військ.

Герасимова могли звільнити з посади: коротко

Відомо, що однією з вимог власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина було звільнення Герасимова з посади командувача окупантами та очільника російського генштабу. В американському Інституті вивчення війну вважають, що Путін продемонструє слабкість, якщо піде на такі кадрові зміни.

Цікаво, що після спроби заколоту від Пригожина багато російських генералів зникли з поля зору. Однак вже нещодавно Герасимов з'явився на публіці.

Тому, вочевидь, інформація про ймовірне звільнення Герасимова не підтверджується.