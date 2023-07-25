Росія скупчила значні сили на Сватівсько-Куп'янському напрямку: боєць ЗСУ припустив задум ворога

На півночі Луганської області Росія скупчила багатотисячне угруповання. Ворог може мати на меті не лише вихід на зручний рубіж оборони.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін. За його словами, основну частину сил на цьому напрямку становить 1 танкова армія, у якій служать діти генералів і цивільних міністрів. Їх можуть особливо берегти, щоб, боронь боже, з ними нічого не сталось.

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"Можливо, цей фактор вплинув. Вони розмістили дивізію найближче до Росії, щоб у разі нещасного випадку було легко й швидко втекти без серйозних втрат", – припустив Грін.

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Як відомо, саме ці окупанти втікали з Ізюма, коли місто звільняли українські бійці.

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Найбільше, чого росіяни можуть досягнути – вийти на річку Оскіл, яка є зручним рубежем оборони. Тоді вони зможуть залишити там меншу кількість війська, щоб звільнити більшість під резерв.

"Але їм це не дуже вдається. Вони виводять ці війська в бій, тому розглядати їх як резерв стає все проблематичніше", – констатував Грін.

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