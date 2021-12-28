"Ситуація серйозна": Польща не виключає масштабної ескалації з боку Росії

28 грудня 2021 , 09:29
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Джерело:

Radio Poland

Польща отримує інформацію від спецслужб та союзників про те, що відбувається на російсько-українському кордоні. Відтак ситуація серйозна і Польща тісно співпрацює з Україною.

Зараз Польща не виключає жодного варіанту розвитку подій. Про це заявив голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот. 

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Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Але це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною,
– наголосив Шрот.

Польський політик також запевняє, що президент Анджей Дуда дуже підтримує Україну у збереженні її територіальної цілісності та демократичного устрою.

Важливо! Після зустрічі глав країн-членів Люблінського трикутника Анджей Дуда заявляв, що найбільшою помилкою буде погоджуватися на шантаж Росії у випадку з її агресією. Крім того, він вважає, що світ нічого не зробив для того, щоб обмежити військові та імперські амбіції Росії.

Ситуація на кордоні України та Росії

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Автор: Оксана Княжик