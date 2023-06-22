Ворог має підстави нервувати: як просувається наступ ЗСУ і як росіяни намагаються відповідати

Ситуація на сході фронту ускладнилась, адже ворог перекидає на Куп'янський та Лиманські напрямки живу силу. Цими діями ворог має на меті – протидіяти українському контрнаступу.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що це пожвавлення ворога на цих ділянках фронту не є критичним.

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Яка мета росіян

Українські сили перехопили ініціативу і проводять контрнаступальні дії на Півдні і в районі Бахмута. А ворог намагається своєю чергою хоч десь перехоплювати ініціативу у нас.

Ця боротьба за ініціативу триває,

– підкреслив військовий експерт.

Проте ворог робить це на найзручнішому для нього напрямку. Адже на Луганщині та на напрямку з півночі Харківської області у них зручна логістика. Росіяни мають на окупованій частині Луганської області свої бази, там зосереджені їхні резерви.

Використовуючи атаки, росіяни намагаються зривати наші наступальні дії. Їхня мета – змусити українські сили перекидати війська і відвернути їх від проведення повноцінних наступальних операцій.

"Саме тому нам потрібно намагатися розширювати лінію фронту, що й роблять зараз наші захисники. Також проводити певні атаки з флангів. І нав'язувати ворогу нашу ініціативу", – зазначив Мусієнко.

Артилерія знищується

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наступні 1 – 3 місяці будуть визначальними. Проте, військовий експерт впевнений, що за цей час ворог не встигне назбирати резервів, щоб провести наступальні дії.

Все, що окупанти можуть – проводити контратаки по тих напрямках, де атакують ЗСУ. Це елементи їхньої оборонної стратегії,

– підкреслив він.

Тим часом українські сили поступово знищують артилерію противника. Це видно за статистикою Генштабу, яка зростає. І росіянам залишиться сподіватись в обороні на свою мотопіхоту.

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Не зможуть наступати

Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС і стали перекидати резерви на Південь зокрема з-під Авдіївки, вони почали поводитись нервово. При тому, що у них є лінія оборони, мінні поля, велика кількість військ, авіація.

Але вони мають підстави нервувати, тому що на папері мають одну кількість військ. А де-факто у них роти іноді по 60 осіб. Це суттєвий некомплект. Вони показали картинку і сказали, що у них військо до 300 тисяч, а насправді його немає. І цей некомплект не дасть їм можливість перейти до наступальних дій,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Зараз триває перша фаза нашого контрнаступу. Його завдання – закріпитись на певних рубежах і забезпечити коридори для проходження важкої техніки. А потім – вихід на оперативний простір і притиснення ворога ледь не до Азовського моря. Тому, на думку військового експерта, найближчі місяці, дійсно, будуть визначальними в контрнаступі.

Що відбувається на фронті

Українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріпились на завойованих рубежах та вирівнюють лінію фронту.

Водночас на Сході ведуться важкі бої на Лиманському напрямку поблизу Ямполівки та Серебрянського лісництва на Донеччині. Щодо Бахмутського напрямку, там тривають бої, а лінія фронту стабільна.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Схід є головним напрямком просування окупантів. Їхня мета залишається незмінною – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.