Ворог має підстави нервувати: як просувається наступ ЗСУ і як росіяни намагаються відповідати
Ситуація на сході фронту ускладнилась, адже ворог перекидає на Куп'янський та Лиманські напрямки живу силу. Цими діями ворог має на меті – протидіяти українському контрнаступу.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що це пожвавлення ворога на цих ділянках фронту не є критичним.
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Яка мета росіян
Українські сили перехопили ініціативу і проводять контрнаступальні дії на Півдні і в районі Бахмута. А ворог намагається своєю чергою хоч десь перехоплювати ініціативу у нас.
Ця боротьба за ініціативу триває,
– підкреслив військовий експерт.
Проте ворог робить це на найзручнішому для нього напрямку. Адже на Луганщині та на напрямку з півночі Харківської області у них зручна логістика. Росіяни мають на окупованій частині Луганської області свої бази, там зосереджені їхні резерви.
Використовуючи атаки, росіяни намагаються зривати наші наступальні дії. Їхня мета – змусити українські сили перекидати війська і відвернути їх від проведення повноцінних наступальних операцій.
"Саме тому нам потрібно намагатися розширювати лінію фронту, що й роблять зараз наші захисники. Також проводити певні атаки з флангів. І нав'язувати ворогу нашу ініціативу", – зазначив Мусієнко.
Артилерія знищується
Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наступні 1 – 3 місяці будуть визначальними. Проте, військовий експерт впевнений, що за цей час ворог не встигне назбирати резервів, щоб провести наступальні дії.
Все, що окупанти можуть – проводити контратаки по тих напрямках, де атакують ЗСУ. Це елементи їхньої оборонної стратегії,
– підкреслив він.
Тим часом українські сили поступово знищують артилерію противника. Це видно за статистикою Генштабу, яка зростає. І росіянам залишиться сподіватись в обороні на свою мотопіхоту.
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Не зможуть наступати
Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС і стали перекидати резерви на Південь зокрема з-під Авдіївки, вони почали поводитись нервово. При тому, що у них є лінія оборони, мінні поля, велика кількість військ, авіація.
Але вони мають підстави нервувати, тому що на папері мають одну кількість військ. А де-факто у них роти іноді по 60 осіб. Це суттєвий некомплект. Вони показали картинку і сказали, що у них військо до 300 тисяч, а насправді його немає. І цей некомплект не дасть їм можливість перейти до наступальних дій,
– зауважив Олександр Мусієнко.
Зараз триває перша фаза нашого контрнаступу. Його завдання – закріпитись на певних рубежах і забезпечити коридори для проходження важкої техніки. А потім – вихід на оперативний простір і притиснення ворога ледь не до Азовського моря. Тому, на думку військового експерта, найближчі місяці, дійсно, будуть визначальними в контрнаступі.
Що відбувається на фронті
- Українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріпились на завойованих рубежах та вирівнюють лінію фронту.
- Водночас на Сході ведуться важкі бої на Лиманському напрямку поблизу Ямполівки та Серебрянського лісництва на Донеччині. Щодо Бахмутського напрямку, там тривають бої, а лінія фронту стабільна.
- За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Схід є головним напрямком просування окупантів. Їхня мета залишається незмінною – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.