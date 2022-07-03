ЗСУ відбили штурми ворога одразу на кількох напрямках: де росіяни зазнали втрат і відійшли
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Триває 130 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході, там наші захисники й захисниці сьогодні успішно відбили одразу декілька спроб наступу окупантів.
Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Про успіхи наших воїнів станом на 18:00 3 липня – читайте далі.
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Де окупанти зазнали втрат і відійшли
На Бахмутському напрямку тривають ворожі артилерійські обстріли районів Соледара, Покровського Бахмута та Клинового. Противник намагався наступати у напрямку Ниркове – Берестове, втім українські захисники й захисниці зруйнували ці наміри.
Крім того, ЗСУ успішно відбили спробу окупантів здійснити розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Безуспішні штурмові дії росіяни також проводили на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне, – зазнали значних втрат та відійшли.
Тим часом на Слов'янському напрямку ворожі підрозділи завдали артилерійських обстрілів по територіях неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Збройні Сили України відбили штурм окупантів у напрямку Пасіка – Долина.
До слова, Росія продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах військової і цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку. Таким чином окупанти намагаються знизити наступальні спроможності наших військ.
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Втрати ворога станом на 3 липня
Нагадаємо, що Росія зазнає нищівних втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Намагаючись окупувати українські території, країна-агресорка з 24 лютого вже втратила:
- особового складу – близько 35 970 військових;
- танків – 1 584 одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 744 одиниці;
- артилерійських систем – 801 одиницю;
- ракетних систем залпового вогню – 246 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 105 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- вертольотів – 187 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 654 одиниці;
- крилатих ракет – 144 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 618 одиниць;
- спеціальної техніки – 64 одиниці.
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