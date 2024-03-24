Чи вдалося збити наступальний потенціал росіян: майор ЗСУ сказав, що відбувається на Сході

На Східному напрямку пекельна ситуація. Російські військові продовжують цілодобово гатити керованими авіаційними бомби по позиціях Збройних Сил України.

У такий спосіб окупаційна армія намагається пробивати шлях своїй піхоті, яка без цієї допомоги не спроможна виконати завдання. Детальніше про бої на Сході 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Тактика ворога

Ворог не полишає спроб просуватись вперед. Окупанти продовжують застосовувати тактику стирання позицій наших військових КАБами. Крім цього, російські війська щоденно по декілька разів на техніці штурмують позиції бійців ЗСУ. Також противник широко використовує FPV-дрони, як на передньому краю, так і позаду, намагаючись ламати логістику Сил оборони.

Проте зараз нам вдалось трохи збити наступальний потенціал армії Росії,

– повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади.

На сьогодні на Авдіївському напрямку ворог вже не може давити й наступати всім широким фронтом, а вимушений локалізовано організовувати свої штурмові дії, що зменшує динаміку і дає можливість бійцям 3 ОШБр концентруватись на більш ефективному завданні ураження.

Це не говорить про те, що ворог полишив свої спроби, чи у росіян закінчилися ресурси. Ворожа артилерія працює цілодобово, КАБи падають. Інколи після прильоту не залишається навіть бліндажів,

– зазначив Жорін.

Він наголосив, що керована авіаційна бомба – неточна зброя, але у цій ситуації точність не допомогла б. Адже коли в один квадрат падає 60 бомб, то не залишається нічого. Вижити й зберегти позиції неможливо.

"Навіть враховуючи таку тактику, суттєвого успіху росіяни не мають", – зауважив майор ЗСУ.

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Здобутки бійців ЗСУ

За останні декілька днів бійці 3 ОШБр знищили понад два десятки ворожої техніки, зокрема танки й бойові броньовані машини. Адже ворог останнім часом на Авдіївському напрямку активно використовує танки, як таксі. Тобто, навіть не для штурмових дій, а просто для перекидання піхоти.

Ми щодня бачимо, як окупанти використовують танки й щодня знищуємо їх,

– додав Жорін.

Росіяни зазнають божевільних втрат техніки й особового складу. Проте не треба забувати, що можливості та ресурси нашого ворога досі залишаються високими.

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