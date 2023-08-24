ЗСУ просуваються, попри відчайдушний опір ворога: в Міноборони описали ситуацію на Сході

У Міноборони назвали ситуацію на Сході складною. На всіх східних напрямках дуже динамічна та напружена обстановка.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що нашим захисникам доводиться приймати швидкі та виважені рішення. Українські командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь та прораховують всі можливі сценарії розвитку подій. Вони оперативно планують подальші кроки.

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Яка ситуація на окремих напрямках

За словами Маляр, на Куп‘янському напрямку росіяни не полишають спроб наступати. Загарбники намагаються вразити інфраструктуру, здійснюючи чисельні обстріли. Однак ЗСУ героїчно зупиняють окупантів і ламають всі їхні плани.

Також російські окупанти постійно атакують на Бахмутському напрямку. Вони використовують авіацію та бронетехніку.

Його (ворога – 24 Канал) мета – за будь-яку ціну зупинити наш наступ. Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника,

– зазначила заступниця міністра оборони.

На Лиманському напрямку загарбники безрезультатно штурмують позиції ЗСУ. Як пояснила Маляр, росіяни хочуть витіснити наших захисників в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва та Кремінної, що на Луганщині. За її словами, загарбники хочуть перегрупуватися та замінити окупаційні війська на цьому напрямку.

Інші заяви заступниці міністра оборони