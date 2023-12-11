Робитимуть це до перепризначення Путіна: Світан припустив маневри росіян на Сході

Окупанти перекинули резерви під Синьківку Харківської області та намагаються її захопити, щоб створити умови для блокування Куп’янська. Ворогу навряд чи вдасться заблокувати Куп’янськ.

Річ у тім, що Куп’янськ розташований на річці Оскіл, її правий берег перебуває під контролем ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Куп'янськ вони навряд чи заблокують. Річ у тім, що він розташований на річці Оскіл. Правий берег ми контролюємо. Тобто тут блокування однозначно не вийде", – пояснив він.

На Синьківку загарбники намагаються наступати приблизно рік. Вони намагаються дійти не так до Куп'янська, як до Куп'янська-Вузлового. Цей населений пункт важливий. Там росіяни хочуть зробити ще один хаб. Однак для цього ворогу потрібно контролювати правий берег річки, а це неможливо.

Як діятимуть окупанти на Сході

Роман Світан зазначив, що росіяни намагатимуться рухатись у бік Лимана, Куп'янська, Куп'янська-Вузлового та будуть тиснути. За останній час ворог перекинув туди велику кількість живо сили, яку накриває техніка українських захисників.

Військовий експерт підкреслив, що за останній час ЗСУ трохи відсунули росіян у бік Кремінної, звільнили там деякі позиції.

Найближчі три місяці загарбники намагатимуться штурмувати весь східний фронт – від Куп'янська до Вугледара. Зокрема, Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку. Вони зараз зосередили на глибину 40 – 50 кілометрів кілька десятків тисяч бойовиків для таких маневрів.

Будуть спроби витиснути українські війська за межі Донецької області до 17 березня, під спробу перепризначити Путіна на наступне "царствування" у Росії. Йому потрібен якийсь позитивний інформаційний потік,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

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