В ОТУ "Луганськ" розповіли про хитру тактику Росії поповнення своїх втрат

Ситуація на Сході України важка. Але ЗСУ дають гідну відсіч російській армії, яка продовжує зазнавати втрат.

Втім, інколи росіяни вдаються до хитрих способів, щоб відновити свої резерви на фронті. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Як росіяни відновлюють живу силу на східних напрямках

За словами, Анастасії Бобовнікової, наразі на східних напрямках не спостерігається значної ротації сил ворога. Але він постійно поповнює живу силу на своїх передових позиціях.

Заводять (військових – 24 Канал) не великими групами, не бригадами, не цілими підрозділами. Проте щоночі по декілька десятків вони закидають на передові позиції, щоби відновити втрати, які вони понесли, наприклад, протягом дня,

– розповіла про хитрощі окупантів речниця ОТУ "Луганськ".

Втім не лише хитрістю, але й обманом Росія веде війну проти України. Так, нещодавно стало відомо, що росіянам вдалося незаконно отримати Starlink, які зробили їх небезпечнішими і мобільнішими та допомогли здобути певний успіх на Сході України. Зокрема, вони змогли захопити Вугледар та наступати біля Покровська.