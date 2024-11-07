Глобальних змін зараз немає: що стане точкою зламу Донецького напрямку

Ситуація на фронті складна. Російські окупанти мають певні просування. Зараз дуже багато говорять про те, що вороже військо має наказ вийти на адміністративний кордон Донецької області.

Однак глобальні зміни на Східному фронті будуть лише тоді, коли там відбудеться проривна операція або з боку ЗСУ, або з боку загарбників. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник.

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Проривна операція на Сході

Петро Черник зазначив, що Владімір Путін віддавав наказ захопити Авдіївку, вийти на адміністративні кордони Донецької області ще у 2023 році до свого дня народження, 7 жовтня. Згодом цей термін змістився від грудня минулого року до 7 жовтня 2024 року. Крім того, ще й почалась Курська операція ЗСУ. Але ворог продовжує тиснути.

Про Східний плацдарм варто говорити тільки тоді, коли там відбувається щось глобально велике. Що це? Проривна операція чи з нашого, чи з їхнього боку за одну добу на глибину 3 – 5 кілометрів,

– підкреслив він.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська за 6 листопада просунулися на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках.