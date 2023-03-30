На Лимансько-Куп'янському напрямку – інша тактика окупантів, аніж у Бахмуті, – Череватий

На Лимансько-Куп’янському напрямку діють звичайні підрозділи російської армії. Наразі там немає ПВК "Вагнера" і ворог застосував іншу тактику, ніж у Бахмуті.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 Канал. За його словами, зараз в окупантів є декілька напрямків для ударів, один з них – Авдіївський.

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Що відбувається на Сході

Протягом декількох тижнів російські загарбники дуже активні на Лимансько-Куп’янському напрямку. Вони гатять з артилерії. Зокрема, за минулу добу ворог завдав 301 удар різними типами артилерії.

Бувало і більше – понад 400. Там ворог діє більш класичними підрозділами, немає ПВК,

– зазначив Череватий.

Речник наголосив, що на Лимансько-Куп’янському напрямку діє більш класична тактика окупантів. За минулу добу Збройні Сили України знищили там 37 загарбників та поранили 100 солдатів.

"Ворог застосовує броньовану техніку. За добу там знищили 80 БТР, бойову машину десанту, самохідний міномет "Тюльпан", – розповів Череватий.

Окупанти не відкинули тактику ракетного терору

Раніше експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко розповів, що частково для виявлення української системи ППО загарбники використовували іранські безпілотники. Спочатку вони запускали дрони, а потім ракети.

Загалом це свідчить про те, що росіяни не відкинули свою тактику ракетного терору і намацують слабкі місця ППО. До того ж для них підігріває ситуацію те, що Україна отримує нову західну техніку – Leopard 2, БМП Marder та інше. Таким чином, вони хочуть знати, де ця техніка зберігається.