Почнемо звільняти Донбас не з Бахмута, – полковник запасу ЗСУ про бої на Сході
Українські військові поступово рухаються до звільнення всіх окупованих територій, зокрема на Донеччині. Однак повернення регіону може початись не з Бахмута.
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу про ситуацію на Сході. За його словами, Бахмут лежить у низині, а тому рухатися через це місто стратегічно невигідно.
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"Донбас звільнятимемо точно не з Бахмута, бо це дуже складно і невдячно", – констатував Світан.
Оптимальніше рухатися по висотах. Якраз від Бахмута пролягає гряда в бік Горлівки. Це місто розташоване на підвищенні в майже 300 метрів над рівнем моря.
Звільнення Донбасу може початися з Горлівки / Скриншот DeepStateMap
Що далі
Коли українські захисники звільнять Горлівку, буде зручно вибудувати лінію оборони на її висотах.
"[Можна] базуватись і чекати вже весняного наступу українських військ на Луганськ для відсічення Донбасу. Увесь Донецько-Луганський фронт потрібно перевести в оборону", – зазначив Світан.
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Що відбувається на Сході: останні новини
- Як відомо, на День Державного прапора українські захисники встановили наш стяг на одному з териконів біля Горлівки. Це стало нагадуванням усім, хто лишився на окупованій території, що Донеччина обов'язково повернеться додому – в Україну.
- Протягом минулого тижня українські військові просунулись у Кліщіївці та Андріївці. Звільнення цих двох сіл відкриє шлях до південного в'їзду в Бахмут.
- З огляду на успіхи ЗСУ біля Бахмута, російські окупанти прагнуть відтягнути наші сили на інші напрямки. Так, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив близько 110 тисяч військових.