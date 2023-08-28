Почнемо звільняти Донбас не з Бахмута, – полковник запасу ЗСУ про бої на Сході

Українські військові поступово рухаються до звільнення всіх окупованих територій, зокрема на Донеччині. Однак повернення регіону може початись не з Бахмута.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу про ситуацію на Сході. За його словами, Бахмут лежить у низині, а тому рухатися через це місто стратегічно невигідно.

До вашої уваги Маневри ворога на Бахмутському напрямку, безрезультатний наступ: яка карта бойових дій 28 серпня

"Донбас звільнятимемо точно не з Бахмута, бо це дуже складно і невдячно", – констатував Світан.

Оптимальніше рухатися по висотах. Якраз від Бахмута пролягає гряда в бік Горлівки. Це місто розташоване на підвищенні в майже 300 метрів над рівнем моря.



Звільнення Донбасу може початися з Горлівки / Скриншот DeepStateMap

Що далі

– місто в Донецькій області, окуповане з 2014 року. Площа становить 422 квадратних кілометри. Станом на 1 січня 2015 року налічувало 250 991 жителя.

Коли українські захисники звільнять Горлівку, буде зручно вибудувати лінію оборони на її висотах.

"[Можна] базуватись і чекати вже весняного наступу українських військ на Луганськ для відсічення Донбасу. Увесь Донецько-Луганський фронт потрібно перевести в оборону", – зазначив Світан.

Як ЗСУ звільнятимуть Донбас: дивіться відео 24 Каналу

Що відбувається на Сході: останні новини