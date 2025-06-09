"Окупант-камікадзе": росіяни створили нову шокуючу тактику замість штурмів на мотоциклах

На Сіверському напрямку окупанти щодня намагаються проводити наступальні штурмові дії. Ворог наступав як малими піхотними групами, так і мобільними групами на мотоциклах. Зараз у росіян дещо змінилась тактика.

Зараз Росія працює "окупантами-камікадзе". Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" Микола Гриценко.

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"Щоденно він ламає зуби об нашу оборону, об нашу бригаду. Зараз тактика у ворога трохи змінилась. Якщо ще кілька тижнів тому це були мотоциклісти, малі мобільні групи, то зараз вони працюють, як ми їх називаємо, "окупантами-камікадзе", – підкреслив він.

Це два ворожі піхотинці, які несуть із собою вибухівку. Їхнє завдання – підійти до нашої передньої лінії, не закріплятися, а просто закинути вибухівку у бліндаж до українських бійців для того, щоб його розкрити й потім працювати засобами БпЛА.

Життя у таких окупантів надзвичайно коротке. В основному вони помирають групами по нашому передньому краю за допомогою тих дронів, великих агродронів, які знищують вщент, розмазують їх на наших підходах, не даючи їм навіть побачити в обличчя наших хлопців,

– сказав військовий.

Ворог змінив тактику

Микола Гриценко зазначив, що штурми на мотоциклах – це стала тактика для окупантів. Вони працюють так вже протягом року. На якихось напрямках ворог навіть мав успіхи завдяки мобільним та швидким групам, яких дуже складно вразити. Вони проривають передню лінію, не вступають у бій там, а йдуть у тил і закріплюються там, де їх вибити набагато складніше. На це і розраховують загарбники.

На Сіверському напрямку вони припинили використовувати цю тактику, бо проти неї легко боротися. Жоден мотоцикл вже не приїде. Якщо і спробує, то він просто заплутається, впаде, і там ЗСУ завдадуть по ньому удару за допомогою дронів.

Тому зараз у нього "окупанти-камікадзе". Це просто забитий рюкзак тротилом, і він іде, підходить до нашого переднього краю з ціллю закинути цей рюкзак в бліндаж, щоб знищити його. Не для того, щоб там закріпитися, а просто щоб знищити його. У такий спосіб вони намагаються вибивати нас з переднього краю,

– пояснив начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи".

Нагадаємо, раніше Микола Гриценко розповідав, що на Сіверському напрямку росіяни діяли у пішому порядку, малими групами. Вони використовували мобільну техніку, зокрема, квадроцикли, мотоцикли.