У Слов'янську та Краматорську немає загрози створення котла, – Гармаш

У Слов'янську та Краматорську зараз немає загрози оточення українських військ. ЗСУ мають можливість підтягувати туди необхідні ресурси та проводити ротацію.

Про це 24 каналу розповів український журналіст Сергій Гармаш. За його словами, наразі на цих територіях ЗСУ мають хороші перспективи. Але, звісно, прогнозувати подальший хід бойових дій варто обережно – є багато нюансів.

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Сподіваюся, що ми не дамо ворогу реалізувати основну політичну мету

Як підуть далі бойові дії – багато залежить від кількості техніки та боєприпасів, які зараз перебувають у межах Краматорська, Слов'янська та ближніх населених пунктів.

Сергій Гармаш сподівається, що українські захисники не дадуть ворогу реалізувати основну політичну мету – повноцінну окупацію територій Луганської та Донецької областей. Він очікує, що цього не станеться.

В мене є підстави сподіватися, що дійсно цього не відбудеться. Бачимо, що в тій же Мар'їнці чи Авдіївці, які є передмістям Донецька, ми досі залишаємося. А частину Мар'їнки ми ще й навіть відбили. Окупанти не змогли за 4 місяці взяти ці населені пункти,

– наголосив Сергій Гармаш.

Він вважає, що за 4 місяці повномасштабної війни українські військові ще більше там окопалися та приготували додаткові позиції для того, щоб дати відсіч ворогу.

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Нагадаємо, українські військові мають успіхи на різних ділянках фронту. До прикладу, на Херсонщині вночі 5 липня захисники відбили атаку посиленого взводу ворога. Окупанти втратили свій БТР-82. 2 ворожих загарбників вдалося ліквідувати, ще 5 – зазнали поранень.

Збройні Сили України використовують ефективну тактику проти російських окупантів. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, її вже почали вивчати у різних арміях світу.

А в окупованому Донецьку – знову "бавовна". Українські військові знищили черговий ворожий склад боєприпасів, який ефектно вибухнув.