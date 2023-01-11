Ситуація в Соледарі надто динамічна, щоб робити висновки: аналіз ISW

Станом на 11 січня ситуація в Соледарі залишається складною. Ворог перекинув на цей напрямок спецпризначенців з гарячих точок, проте робити висновки поки що не варто.

Про це повідомили американські аналітики. Вони вважають, що реальність контролю над місцевістю в Соледарі затьмарюється динамічним характером міських боїв.

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Битва за Соледар досі триває

Окупанти не захопили весь Соледар, попри кілька неправдивих заяв Росії про те, що місто впало і що Бахмут ризикує бути оточеним.

Декілька російських джерел стверджували, що сили групи Вагнера просунулися на захід від Соледару 10 січня. Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що вагнерівці досі борються проти узгодженого українського опору.

Військові експерти зазначають, що навіть беручи за чисту монету найщедріші російські претензії, взяття Соледара не передбачало б негайного оточення Бахмута.

Що відбувається на Бахмутському напрямку / Фото ISW

Яка основна мета Росії

В ISW впевнені, що головна операція окупантів – захоплення Донецької області. Речник Східної групи військ України Сергій Череватий повідомив, що ПВК "Вагнера" зосередила в Соледарі свої найбільш боєздатні сили (імовірно спецоперації).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 січня, видно, як вагнерівці воюють у центрі Соледару. Однак згодом сам Пригожин спростував заявив, що українські війська досі ведуть запеклі бої за Соледар.

Крім того, український Генштаб повідомив про продовження бойових дій в інших населених пунктах поблизу Соледару, зокрема у Білогорівці та Підгородньому.

Що відбувається в Бахмуті

10 січня російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили атаки на сам Бахмут і на південь від Бахмута в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, та Майорськ.

Загарбники намагаються захопити Кліщівку, аби просунутися на північ і перерізати трасу Т0504 Часів Яр-Бахмут. Також ЗСУ відбили російські атаки поблизу Водяного, Мар'їнки та Побєди.

Бої за Соледар: найважливіше