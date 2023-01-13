Жодного оточення не буде, про Соледар ще поговоримо навесні, – військовий оглядач

Жодного оточення Соледару, про яке пишуть російські ЗМІ немає. Про Соледар і про решту напрямків на фронті будемо говорити навесні.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович сказав, що ситуація в Соледарі контролюється нами, операція планова.

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Оточення Соледару немає

Бочкала зазначив, що в частині міста Соледар ідуть бої. Оточення немає й не буде. Є контрольований відхід з позицій, втрачати життя бійцям там безглуздо. Військового стратегічного значення Соледар не має. Це маленьке містечко, яке у 2020 році налічувало 10 тисяч мешканців.

Їм потрібна перемога, хоч якась. Хай невеличка, хай безглузда, але вона їм потрібна. Їм треба якось десь щось показати, щось продемонструвати, аби перевести фокус уваги від усіх тих катастрофічних поразок, які в них були до цього,

– зауважив військовий оглядач.

"Перемога на трупах"

Він продовжив, що ця "перемога" ввійде в історію росіян, як "перемога на трупах". Ніяких шляхів на Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ ця "перемога" не відкриває. Їм треба ще мільйон мобілізованих, аби дійти туди. Утім для себе росіяни протестували технологію йти масово по трупах.

"Те, як робив Сталін, те, як колись робило орда монголо-татар, яка також на Росії себе дуже добре відчувала. Це продовження цієї політики. Їм важливо показати, що вони перемогли підготовлені війська НАТО. Там дійсно дуже багато наших підготовлених хлопців, яких нам важливо не втратити", – наголосив Бочкала.

Бочкала про те, що жодного оточення не буде, про Соледар ще поговоримо навесні: дивіться відео

Повернемось до цього питання навесні

За його словами, про Соледар і про решту напрямків будемо говорити навесні. Головне завдання для ЗСУ взимку протриматись, не втратити позиції. Весною в нас буде дуже багато цікавої допомоги від партнерів, буде ще більше підготовлених військових.

Не буде масових відступів, для цього немає підстав. Навесні поговоримо і про Соледар, і про багато інших територій. Тому, якщо узагальнено, я бачу цю картину саме так,

– підкреслив військовий оглядач.

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