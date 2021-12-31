Ситуація стане гарячою, – Арестович назвав найнебезпечніший час для України

31 грудня 2021 , 16:42
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Джерело:

Politeka

Речник української делегації в Тристоронній контактній контактній групі Олексій Арестович заявив, що у січні Україні загрожує небезпека. Це можливо, якщо під час переговорів щодо "гарантій безпеки", які Кремль висунув до США та НАТО, не знайдуть консенсусу.

За словами Арестовича, від результатів переговорів залежатиме рішення Путіна щодо повномасштабного вторгнення до України. Про це речник України в ТКГ заявив в інтерв'ю.

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Не факт, що Путін нападатиме, але загроза є

Олексій Арестович заявив, що гарантій того, що очільник Кремля Володимир Путін вирішить нападати на Україну, немає. Однак, якщо на перемовинах Кремля з представниками США, ОБСЄ і НАТО в Женеві з 10 по 13 січня сторони не дійдуть згоди, то наслідки можуть бути катастрофічними.

Якщо вони не домовляться, тоді ситуація, починаючи з 14 січня, стає не те що гарячою, а палаючою, розпеченою і напад стає можливим у будь-який час. Просто будь-якої миті, починаючи з того, якщо вони з 13 не домовляться,
– заявив Арестович.

Крім того, речник України в ТКГ підмітив, що останні 3 військові операції Росія починала під час Олімпійських ігор. Тому Арестович припустив, що Кремль міг би наступати у лютому 2022 року.

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Автор: Іван Магуряк