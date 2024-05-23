Якщо на Сумщині буде ризик наступу – ми повідомимо про це, – Юсов
Сумська область потерпає від щоденних російських обстрілів прикордоння та об'єктів енергетичної інфраструктури. У ГУР оцінили можливість наступу на Сумщину.
Українські військові продовжують стежити за ситуацією на кордоні Сумської області із Росією. Про це в етері телемарафону розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, передає 24 Канал.
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Розвідка слідкує за ситуацією у Сумській області
Наразі українська розвідка знає, яка ситуація на Сумщині. Коментуючи можливий наступ російської армії на Сумську область, Юсов сказав, що якщо будуть підстави для занепокоєння, то про це буде повідомлено офіційно.
Ситуація там добре відома,
– запевняє він.
Також представник ГУР повідомив, що українській розвідці відомі плани російського військового керівництва. А Україна ж продовжує відстежувати всі ресурси, які російська армія накопичує на кордоні із Сумською областю для можливого наступу.
Ситуація на Сумщині: останні новини
- Російська армія активізувала проникнення своїх диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині. Так ворог намагається дізнатися більше про оборону області.
- Також речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зауважив, що росіян не варто недооцінювати. Але він додав, що наразі за оцінками ДПСУ під кордоном Сумської області російська армія накопичила недостатньо ресурсів, щоб дійти до обласного центру.
- Можливий наступ росіян на Сумську область також прокоментував міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Він вважає, що ворожа армія уже б давно зайшла на територію регіону, якби не фортифікаційні споруди. Також він додав, на території області будуються "місця для майбутнього спочину" окупантів.
- Водночас російські війська продовжують обстрілювати прикордонну Сумщину. Так, у ніч проти 22 травня в області лунали вибухи. Влада повідомила, що Росія вдарила по Шостці та Конотопу. Унаслідок обстрілу мешканці області залишилися без світла.