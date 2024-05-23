Якщо на Сумщині буде ризик наступу – ми повідомимо про це, – Юсов

Сумська область потерпає від щоденних російських обстрілів прикордоння та об'єктів енергетичної інфраструктури. У ГУР оцінили можливість наступу на Сумщину.

Українські військові продовжують стежити за ситуацією на кордоні Сумської області із Росією. Про це в етері телемарафону розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Розвідка слідкує за ситуацією у Сумській області

Наразі українська розвідка знає, яка ситуація на Сумщині. Коментуючи можливий наступ російської армії на Сумську область, Юсов сказав, що якщо будуть підстави для занепокоєння, то про це буде повідомлено офіційно.

Ситуація там добре відома,

– запевняє він.

Також представник ГУР повідомив, що українській розвідці відомі плани російського військового керівництва. А Україна ж продовжує відстежувати всі ресурси, які російська армія накопичує на кордоні із Сумською областю для можливого наступу.

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