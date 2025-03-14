Росіяни малими штурмовими групами намагаються заходити на Сумщину, – ДПСУ

Ситуація на фронті залишається непростою. Ворог малими штурмовими групами намагається заходити на територію Сумської області.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що російські війська малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області у напрямках населених пунктів Новенька та Журавка. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Росіяни розширюють зону бойових дій

За словами Демченка, далі фіксують спроби малих штурмових груп зайти на нашу територію, підійти до українського кордону.

Власне, їхня задача залишається незмінною: максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області, в напрямку населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше – у напрямку населеного пункту Журавка,

– додав він.

Демченко відзначив що окупанти таким чином накопичують сили і розширюють зону активних бойових дій.

Він також окреслив, що за минулі дні приблизно 15 військовослужбовців Росії ліквідували, понад 10 росіян зазнали поранень і були змушені відійти від території України.

Крім цього, росіяни не використовують броньовану техніку чи транспортні засоби для просування, бо цього не дозволяє місцевість.

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад. Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зазначив, що російські війська не перетнули кордон, але зросла активність диверсійних груп і авіаційних ударів.