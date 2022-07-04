Виїхати з Сєвєродонецька можна лише на окуповану територію: скільки цивільних залишилося у місті

Сєвєродонецьк Луганської області зараз повністю окупований російськими загарбниками. У місті залишилося мало місцевих жителів.

Про це 24 каналу повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк. За його словами, жителів у місті суттєво поменшало.

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Скільки зараз людей перебувають у Сєвєродонецьку

За попередніми даними, в місті залишилося близько 8 тисяч місцевих. Це – 10% від усієї кількості людей, які проживали у Сєвєродонецьку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Виїхати з міста зараз можна лише на тимчасово окуповану територію. Щоб повернутися в Україну, потрібно буде їхати через Росію.

Наразі можливо виїхати лише на окуповану територію. Далі шлях через Росію та сусідні держави – Литву, Польщу тощо. І тоді по колу повертатися до України. Іншого шляху наразі немає, – зазначив Олександр Стрюк.

За його словами російські загарбники намагаються провести перепис дитячого населення в Сєвєродонецьку. Вони навіть обіцяють, що відновлять навчання з 1 вересня. Хоча це буде практично неможливо, адже вцілілих шкіл майже не залишилося, а близько 90% місцевих вчителів вже перебувають на підконтрольній Україні території.

Крім того, вдалося евакуювати Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, який ще після початку війни у 2014 році переїхав з Луганська до Сєвєродонецька. Зараз навчальний заклад працює у Дніпрі та в одній із західних областей України.

Яка зараз ситуація в Сєвєродонецьку – розповідає Олександр Стрюк: дивіться відео