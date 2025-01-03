Це дозволяє затримувати ворога: боєць ЗСУ розповів про оборону на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку ситуація вкрай напружена. Російські війська продовжують штурмувати Торецьк.

Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що зараз майже вся західна частина міста під контролем ворога.

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Як ЗСУ вдається утримувати позиції в Торецьку

Росіяни просуваються до двох ключових шахт, битва за які, на думку бійця ЗСУ, буде вирішальною в долі північної частини Торецька.

Козаки наші там б'ються не на життя, а смерть. Ворог отримує гідну відсіч, зазнаючи шалених втрат серед особового складу,

– мовив Ієвлєв.

З його слів, саме ці дві шахти будуть ключовими. Адже якщо ворог їх захопить, то далі втримувати північну частину Торецька буде дуже складно.

Де наступають росіяни на Сході: дивіться на карті

Якість промислових будівель набагато краща, ніж громадянських. Тому саме якість позицій, які українські військові там облаштовують, дозволяє витримувати щільніші атаки, ніж умовно, якби оборону тримали в одній зі шкіл.

Промислові будівлі, підвали, які там є, дозволяють на більший час затримувати ворога,

– зазначив боєць ЗСУ.

До слова, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що останніми тижнями у Торецьку йдуть активні міські бої. Наразі росіяни зав'язли там та не можуть активно рухатися далі.

Що відбувається на Горлівському напрямку

Зараз для загарбницької армії є 4 пріоритетних напрямки наступу – Курахівський, Покровський, Торецький та Часів Яр. На Горлівському напрямку противник активно розвивав свої наступальні дії ще до серпня 2024 року. Понад два місяці смуга оборони на цьому напрямку не сунеться.

Я думаю, це пов'язано з тим, що, по-перше, Силам оборони довелося зайняти більш-менш підготовлені та якісні позиції, де ворога вдається втримувати. По-друге, пріоритетні напрямки для окупантів зараз трохи інші, але це не каже про те, що ворог на нашому напрямку мовчить,

– додав Ієвлєв.

Кожного дня, зокрема 31 грудня і в новорічну ніч, все одно ворог здійснював мінометні, артилерійські обстріли українських позицій. Час від часу ворог все одно намагається невеликими ривками просуватися, але це не можна назвати повноцінними штурмами.