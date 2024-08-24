Курщина – це успіх, але Росія атакує Донбас: Притула закликав допомагати ЗСУ на всіх напрямках

Попри наступ Збройних Сил України у Курській області, росіяни не припиняють штурмувати українські позиції на Донбасі. Нашим громадянам дуже важливо донатити на потреби ЗСУ, адже військові на кожному напрямку докладають колосальні зусилля, щоб тримати оборону.

Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула, зазначивши, що його команда цілодобово збирає кошти на закупівлю різних типів дронів. Він акцентував, що попри медійно відомі напрямки на фронті не можна забувати й про інші, де допомога потрібна не менше.

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Важливо допомагати всім

Притула навів приклад, що Курська операція Сил оборони, безумовно, потребує уваги та має багато військових запитів до волонтерів, однак окупанти серйозно тиснуть по лінії зіткнення на всій території України.

Завдяки комунікації з підрозділами ми намагаємося розподіляти ту допомогу, яку закуповуємо, так, щоб вона надходила на всі ділянки, де максимально "спекотно". Курщина – це успіх, але росіяни тиснуть і на Донбасі,

– сказав він.

Засновник Благодійного фонду Сергія Притули наголосив, що нашим громадянам варто звертати увагу не лише на актуальні чи медійні запити, але й такі, де підрозділи самостійно збирають кошти на свої потреби чи волонтерські ініціативи з невеликими зборами.

Донатимо всім. Також і великим системним фондом, які закуповують допомогу у промислових масштабах. Не важливо якого розміру донат, важлива залученість. Малих донатів не буває – бувають різні можливості,

– зауважив волонтер.