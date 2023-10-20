Безпрецендентна допомога Україні від США, шалені втрати окупантів: хронологія 604 дня війни

Станом на 20 жовтня в Україні триває вже 604-й день повномасштабного вторгнення російських військ. Наші захисники дають відсіч загарбникам і потужно нищать їх на фронті.

Про найголовніше за 20 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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