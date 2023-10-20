Безпрецендентна допомога Україні від США, шалені втрати окупантів: хронологія 604 дня війни
Станом на 20 жовтня в Україні триває вже 604-й день повномасштабного вторгнення російських військ. Наші захисники дають відсіч загарбникам і потужно нищать їх на фронті.
Про найголовніше за 20 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі; адмінбудівлю у Херсоні. Через російську агресію 7 людей дістали поранення. Крім того, сьогодні близько 04:00 армія Росії вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. По Зміївці ворог випустив 4 авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. Вночі армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. У Корабельному районі поцілили у житлові квартали. Один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань. Інформація уточнюється. Поранених та загиблих немає. На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобів противника. Біля Вербового – Запорізький напрямок – український безпілотник FPV знищив купу протитанкових мін ТМ-62, розташовану прямо за "Зубами Дракона". Джо Байден підготував запит у Конгрес США щодо допомоги Ізраїлю й Україні. Президент США наголосив, що ця допомога буде безпрецедентною. Президент США Джо Байден звернувся до нації з особливими словами щодо війни в Україні, а також в Ізраїлі. У промові Байден порівняв ХАМАС і Путіна та пояснив американцям, чому необхідно підтримувати українців та ізраїльтян. "ХАМАС і Путін – різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. ХАМАС оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїльтян. Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність", – сказав президент США.
Ситуація на Херсонщині
Вночі під обстрілом був Херсон
Ворог поновив наступ на Авдіївку
Шалені втрати російського ворога на фронті
Неспокійна ніч для окупантів Мелітополя
Український дрон знищив купу протитанкових мін ТМ-62
Байден планує надати нову допомогу Ізраїлю й Україні
Байден звернувся до нації щодо війни в Україні й Ізраїлі
За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі; адмінбудівлю у Херсоні.
Через російську агресію 7 людей дістали поранення.
Крім того, сьогодні близько 04:00 армія Росії вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. По Зміївці ворог випустив 4 авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
Вночі армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. У Корабельному районі поцілили у житлові квартали.
Один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань. Інформація уточнюється. Поранених та загиблих немає.
На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат.
Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника.
Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобів противника.
Біля Вербового – Запорізький напрямок – український безпілотник FPV знищив купу протитанкових мін ТМ-62, розташовану прямо за "Зубами Дракона".
Джо Байден підготував запит у Конгрес США щодо допомоги Ізраїлю й Україні. Президент США наголосив, що ця допомога буде безпрецедентною.
Президент США Джо Байден звернувся до нації з особливими словами щодо війни в Україні, а також в Ізраїлі. У промові Байден порівняв ХАМАС і Путіна та пояснив американцям, чому необхідно підтримувати українців та ізраїльтян.
"ХАМАС і Путін – різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. ХАМАС оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїльтян. Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність", – сказав президент США.