Вуличні бої, постійні обстріли та пожежі: ексклюзивний репортаж 24 Каналу з Вовчанська

Ситуація у Вовчанську дуже складна. У місті тривають вуличні бої. За офіційною інформацією, на жаль, окупанти мають певні просування та займають позиції на вулицях Вовчанська. Силам оборони довелося відійти на вигідніші позиції, щоб зберегти життя наших військових.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що росіяни обстрілюють Вовчанськ та Вовчанський район безперервно. Зокрема, ворог закидає місто керованими авіабомбами.

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"Росіяни обстрілюють Вовчанськ і Вовчанський район безперервно. Буквально щойно, за хвилину до включення, було кілька дуже потужних прильотів. По звуку дуже схоже на КАБи. Найімовірніше, працює російська авіація, через що нам довелося розосередитися", – сказала вона.

Ворог безперервно обстрілює Вовчанськ

Андріана Кучер зазначила, що у Вовчанську дуже небезпечно. Зараз очікували на евакуацію з найближчого пункту біля Вовчанська. Однак надійшла інформація, що росіяни отримали наведення та цинічно працюють по поліції, волонтерах, людях, які намагаються евакуюватися, тимчасовому штабі, куди привозять людей, яких вдалося витягнути з Вовчанська.

Навіть у таких складних умовах поліція працює. Як тільки отримують заявки на евакуацію, правоохоронці виїжджають. Але через таку важку ситуацію дуже складно добиратися до самого Вовчанська.

Поліція перебуває у місті Вовчанську. Тривають активні бої. Ми евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація у Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо,

– закликав начальник патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський.

У вівторок, 14 травня, ведучій 24 Каналу вдалося потрапити у Вовчанськ. За її словами, на вулицях міста безперервно чути звуки вибухів, прильотів, як працює російська артилерія, як ворог закидає місто КАБами. Приблизно десяток керованих авіабомб за раз випускають загарбники по Вовчанському району. У місті та на околицях постійні пожежі. Також дуже активно працюють російські дрони, зокрема.

"Вчора ми потрапили у таку ситуацію, коли російський FPV-дрон був дуже близько біля нас. Ми почали там одразу ховатися. Уже було таке враження, що він нас засік, тому що він постійно наближався до нас. Але, на щастя, минулося. Він пролетів повз. Але, на жаль, все одно вразив потім якусь ціль", – поділилась Андріана Кучер.

На одну з евакуацій не вдалося потрапити через те, що російський FPV-дрон залетів у вікно цивільного будинку, де живуть люди. Ворожий безпілотник вбив бабусю, яка проживала там. Разом із нею жила велика родина, яка відмовилась від евакуації. Вони сказали, що не поїдуть, поки не закінчиться пожежа, поки вони не зможуть дістати тіло та поховати на подвір'ї.

Крім того, рятувальники уже не виїжджають у Вовчанськ, не гасять пожежі. Адже це дуже небезпечно для їхнього життя.

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