Росіяни б'ють по Вовчанську термобаричними боєприпасами, – ОСУВ "Хортиця"
На Харківщині вже понад два тижні тривають запеклі бої. Особливо складною залишається ситуація у Вовчанську. Там росіяни почали застосовувати термобаричні боєприпаси.
Термобаричними боєприпасами росіяни обстрілюють у Вовчанську житлову забудову та цивільну інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.
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Удари "Сонцепьоком" зафіксовані уже не раз
Росіяни у Вовчанську застосовують різні тактики. Переважно намагаються здійснити прорив штурмовими підрозділами за підтримки як малої легкоброньованої техніки, так і на гольф-карах, багі, кросових мотоциклах. Водночас вони продовжують сильно обстрілювати місто.
Так, українські військові уже не вперше зафіксували удари термобаричними боєприпасами з важких вогнеметних систем "Сонцепьок". Окрім того, речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що росіяни також активно використовують керовані авіаційні бомби, які скидають на місто.
Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи "Сонцепьок". Завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру,
– прокоментував Волошин.
Втім, він додав, що навіть це не допомагає окупантам просуватися у районі Вовчанська. Більшу частину міста продовжують контролювати українські Сили оборони.
Ситуація у Вовчанську: останні новини
- Інститут вивчення війни вважає, що Росія має на меті захопити Часів Яр на Донеччині і Вовчанськ на Харківщині. Ймовірно, взяття Вовчанська мало бути першою фазою наступу в Харківській області, але кінцева мета ворога поки не зрозуміла.
- Водночас речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх розповів, що станом на 28 травня у Вовчанську немає вуличних боїв. Загалом минулої доби в зоні відповідальності угрупування відбулося 10 бойових зіткнень.
- Також стало відомо, що у Вовчанську підірвався на міні оператор всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії. Він отримав поранення.