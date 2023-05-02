Часу на втечу лишилося мало: псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у "відпустки"

Псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у "відпустки". Колаборанти шукають шляхи для втечі, адже ЗСУ вже близько

Однак "відпочити" зрадників не відпускають. Про це розповіли в Енергоатомі.

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Псевдокерівництво ЗАЕС екстрено проситься у "відпустки"

Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" ближче до Керченської протоки та відпрошуються у росіян нібито у відпустки. Проте через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки відмовляють.

Своєю чергою, головний колаборант ЗАЕС Юрій Чернічук з 1 травня вже чкурнув з Енергодару до Криму.

Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка. Та найсмішніше – колаборанти ще й намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки,

– повідомили в Енергоатомі.

Колаборанти, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя й патріотам.

"Вкотре закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє", – підсумували в Енергоатомі.

Ситуація на ЗАЕС: коротко

У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої ЗАЕС. Працівників атомної електростанції змушують отримувати російські паспорти. Окупанти не звільнили всіх працівників станції банально через брак робочої сили й досі продовжують репресії проти них.

Окрім цього, експерти з атомної безпеки повідомляють, що на ЗАЕС деградує система безпеки – ситуація стає гіршою з кожним днем. Росіяни збираються евакуювати мешканців Енергодара, а персонал – зачинити всередині периметру електростанції.

Військовий експерт Олег Жданов підтвердив інформацію про можливість заблокування працівників АЕС. Туди звозять воду та накопичують продовольство. Подібна ситуація спостерігалася і на Чорнобильській АЕС до деокупації.