На Запорізькій АЕС найвищий рівень загрози, МВС готується до всіх сценаріїв та евакуації людей

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що відомство готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції.

Зараз ЗАЕС контролюють російські військові. Крім цього, вони обстрілюють станцію, що вкрай небезпечно.

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На ЗАЕС найвищий рівень загрози

Очільник МВС Денис Монастирський зауважив, що наразі українська сторона не контролює дії на Запорізькій АЕС. Крім цього, станція перебуває у руках неосвічених спеціалістів, яких почали звозити росіяни. Українських фахівців, які досі перебувають на станції, не завжди допускають до необхідних ділянок.

Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо на території станції сьогодні перебуває військова техніка рф. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози,

– сказав Монастирський.

МВС готується до усіх сценаріїв

Міністр пригадав обстріли, які здійснювали російські війська по енергоблоку й наголосив, що це жахливо.

Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть собі уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни і далі там залишаться. Після останніх обстрілів станції, ми переконалися, що для них немає ніяких стримуючих факторів. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Це говорить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв,

– заявив міністр.

Він додав, що МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорює різні сценарії розвитку подій, зокрема й евакуацію населення навколишніх населених пунктів. За його словами, кожен ядерний об'єкт має чіткий, жорсткий план дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Монастирський також зауважив, що український Уряд уже звернувся до МАГАТЕ з проханням забезпечити належний контроль за цією атомною електростанцією.

Нагадаємо, 11 серпня росіяни обстріляли ЗАЕС та територію поблизу неї.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух раніше розповів, що у випадку аварії на станції потрібно буде евакуювати 275 тисяч людей з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

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