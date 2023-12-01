Їхня найбільша помилка: яку невтішну долю готує Росія колаборантам на Запоріжжі

Колаборанти на Запоріжжі сподівалися, що отримають суттєвий "кар'єрний" ріст та можливості з приходом Росії. Тепер їх поступово заміняють на окупантів.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, що колаборантами на Запоріжжі переважно ставали люди без значних кар'єрних успіхів. Вони наївно сподівалися, що Росія дасть їм владу.

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Від колаборантів поступово позбуваються

Як наголосила Сисоєва, з початком окупації росіяни напризначали на "керівні" посади багато "ноунеймів". Тепер з ними прощаються. До прикладу, гауляйтером Кирилівки була Катерина Уманець. Зараз окупанти звинувачують її в розкраданнях. А у Василівці "головою" була взагалі невідома жінка, яка називала себе актрисою.

Вони отримали начебто поважні посади, щоб легалізувати окупаційну владу. Але, якщо глянути зараз на тих, хто лишився… Їх дуже мало. Балицький, Данильченко і ще кілька,

– сказала Сисоєва.

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Тепер Росія дає посади на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя своїм людям. Це – або працівники російських спецслужб, або відставні окупанти тощо. Колаборантів тут кинули. А з деякими стається "бавовна" з різних причин.

Зрадники сподівалися, що в них буде добре життя. Це була їхня найбільша помилка. Можете навіть глянути на Балицького. Його дуже рідко бачать в Мелітополі. Здебільшого він живе в Криму. Розуміє, що усі зрадники погано закінчують,

– сказала Сисоєва.

Ситуація на Запоріжжі: коротко

28 листопада у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. А за кілька хвилин до вибухів були проблеми з електропостачанням.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів деталі вибухів у Токмаку. Приліт зафіксували в одній із будівель окупантів.

Пропагандисти розповідали, що вибухи буцімто були в дитячому садочку. Однак згодом вияснилося, що там окупанти організували військовий госпіталь.