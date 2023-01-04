На Запоріжжі артилерія вдарила по окупантах, які на 10 КамАЗах виїхали на шашлик, – боєць ЗСУ
3 січня українські артилеристи вдарили по окупантах на Запоріжжі. Потужна "бавовна" накрила росіян під час відпочинку на природі.
Інцидент стався у селищі Більмак. Про це 24 каналу повідомив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.
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10 КамАЗів виїхали в район водонапірної вежі й влаштували там пікнічок з горілочкою. Все як має бути. Розвідка ССО підрозділу "Бандерлоги" їх там виявила, передала артилерії координати, вона відпрацювала,
– розповів Сазонов.
Подібні сюрпризи трапляються із загарбниками щодня. Власне, саме тому росіяни нерідко роблять "жести доброї волі" із Запоріжжя. "Вони самостійно залишають населені пункти й місця дислокації, адже там їх накриває наша артилерія. Їм доводиться відходити", – зауважив військовий.
Втрати ворога: останні новини
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати нищівних втрат в Україні. Так, упродовж останньої доби наші воїни ліквідували 720 окупантів. Станом на 4 січня ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" вже 108 910 солдатів.
- Українська армія вщент знищила ворожий склад боєкомплектів росіян в Олешках, що на Херсонщині. Відомо, що окупанти підвозили туди боєприпаси та зброю з глибини лівобережної частини Херсонщини для атак безпосередньо Херсона.
- Лікарні в окупованому Луганську переповнені пораненими російськими військовими. Зокрема, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні лікуються понад 100 найманців ПВК "Вагнер". Окрім того, у Генштабі підтвердили, що українські військові атакували Токмак на Запоріжжі, де окупанти зосереджували живу силу та військову техніку.
- Нещодавно стало відомо про смерть Кіріла Романовського – ручного "журналіста" ватажка "вагнерівців" Євгєнія Пригожина. Недарма колега пропагандиста Владімір Соловйов напередодні розповідав, що життя тлінне, а смерть – лише логічний кінець.
- У новорічну ніч українські військові "привітали" окупантів зі святом. Так, вони вдарили по ПТУ у Макіївці Донецької області, де перебували російські окупанти. Попередньо, загинуло від 300 до 600 військових.